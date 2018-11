Des Belles-Sœurs bien divertissantes

Cinquante ans après sa création, Les Belles-Sœurs, chef-d’œuvre de Michel Tremblay, revit au Capitole de Québec, dans un théâtre musical fort divertissant.

Spectacle crée en 2010 et mis en scène par René Richard Cyr, Belles-Sœurs est de retour à Québec avec une toute nouvelle distribution.

Présenté à la Salle Albert-Rousseau en 2012, le théâtre musical, qui met en vedette Kathleen Fortin, Éveline Gélinas, Édith Arvisais, Sonia Vachon et huit comédiennes-chanteuses, s’installe au Capitole pour 15 représentations.

Pièce phare de Tremblay, écrite en 1965, Les Belles-Sœurs raconte l’histoire de Germaine Lauzon, une ménagère du Plateau-Mont-Royal qui a gagné un million de timbres-primes.

Un prix qui lui permettra d’acheter tout ce qu’il y a dans le catalogue. Interprétée par Kathleen Fortin, Germaine Lauzon invite ses sœurs et ses voisines à une veillée de collage de timbres.

Un jeudi soir où la jalousie fera surface et qui dégénérera lorsque Pierrette Guérin (Éveline Gélinas), sœur de Germaine et fille de mauvaise vie refait surface.

Harmonies vocales

Les douze comédiennes-chanteuses, accompagnées par quatre musiciens en retrait, évoluent dans un décor de cuisine des années 60, avec réfrigérateur, téléphone à roulette et armoires.

Il y a beaucoup de chant et de musique dans cette relecture présentée, hier, pour la 251e fois depuis sa création. Une musique signée Daniel Bélanger.

On a droit, tout au long du spectacle, à des superbes harmonies vocales. Certaines portions sont chantées de façon un peu caricaturale, il y a quelques moments de cacophonie, et à de bonnes performances vocales.

Kathleen Fortin, dans Gratis, Jade Bruneau qui chante son amour pour son commis voyageur dans Mon vendeur de brosse et un duo plein d’émotivité et d’intensité entre Éveline Gélinas et Édith Arvisais, qui joue la fille de Germaine, dans la pièce La porte d’en avant.

On retrouve aussi une belle complexité musicale dans la pièce L’âme noire, lors de l’arrivée de Pierrette et dans Crisse de Johnny.

Kathleen Fortin, Éveline Gélinas, Édith Arvisais et Sonia Vachon se distinguent côté jeu. Kathleen Fortin est puissante et troublante d’émotion dans la finale où elle chante Gratis, Gratis. L’œuvre de Tremblay, 50 ans après sa création, revit avec force, dans une forme jeu et chant intéressante et de bien belle façon. La relecture mise en scène par René Richard Cyr repose sur un mélange efficace de chant, de musique et de théâtre qui permet de donner une nouvelle vie à ce classique de la dramaturgie québécoise.