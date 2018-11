Des Québécois qui jouent gros

L’an dernier, la LHJMQ ne comptait que sur Maxime Comtois et Drake Batherson pour la représenter au sein d’Équipe Canada Junior, mais, cette année, le nombre de représentants de la ligue junior québécoise pourrait être plus important. Les deux matchs contre la Russie, mardi et jeudi prochains, nous en donneront un meilleur aperçu.