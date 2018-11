Elisabetta Fantone prend enfin sa revanche sur Olivier Primeau

C’est n’est pas un secret, Elisabetta Fantone et Olivier Primeau ne s’entendent pas très bien.

Alors qu’au départ leur «rivalité» semblait un peu jouée, il semble que la tactique d’Olivier Primeau pour éliminer le seul couple de «team» Elisabetta (Mathieu et Valérie) ait gâché les relations entre les deux conseillers.

Ils sont souvent en train de s’obstiner sur Instagram et, dans l’émission, les tensions sont palpables. Lorsqu’elle discute avec son équipe pour choisir le gars célibataire qui doit être éliminé, Elisabetta n’y va pas de main morte pour décrire Olivier Primeau et va même jusqu’à le traiter de «menteur» et de «pas très intelligent». Ouch!

C’est avec un grand sourire qu’Elisabetta est sortie de la séance de délibération, puisqu’en s’alliant avec Cary Tauben, elle a réussi à éliminer un couple fort du groupe du proprio du BeachClub: Léanne et Jake. La revanche est douce!

On se doute qu'«Oli Prime» n'a pas dit son dernier mot et qu'il risque de vouloir se venger sur le seul «couple» qui reste dans le groupe d'Elisabetta: Justin et Manuela.

C'est à suivre!