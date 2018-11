Forte hausse des revenus et des profits pour CGI

MONTRÉAL – Le groupe montréalais CGI a augmenté ses revenus et ses profits au quatrième trimestre de 2018.

Ses revenus ont grimpé de 7,3 % par rapport à la même période de trois mois l’an dernier pour s’établir à 2,8 milliards $. La variation des taux de change lui a notamment permis d’engranger 60,8 millions $ supplémentaires.

Ses profits ont bondi de 40,8 %, passant de 208,5 millions $ au quatrième trimestre de 2017 à 293,5 millions $ au dernier trimestre. Le bénéfice s’établit à 1,03 $ par action, une augmentation de 33 cents en comparaison avec la même période en 2017.

«Les résultats du quatrième trimestre démontrent notre capacité à créer de la valeur pour nos clients, nos membres et nos actionnaires de façon continue grâce à la mise en œuvre disciplinée de notre stratégie de croissance, à la fois interne et par acquisition», a mentionné George D. Schindler, président et chef de la direction, par communiqué, mercredi matin.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, la multinationale montréalaise spécialisée en technologie de l’information a précisé que ses revenus avaient augmenté de 6,1 % et son bénéfice net de 10,3 % par rapport à 2017.

«Poursuivant sur cette lancée alors que nous entamons l'exercice financier 2019, nous sommes bien positionnés - tant sur les plans stratégique, opérationnel que financier - pour générer une augmentation du bénéfice par action et pour demeurer un consolidateur actif au sein des marchés partout dans le monde», a ajouté George D. Schindler.