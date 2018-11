La boutique Ricardo de Québec sera le « vaisseau amiral » de la chaîne

La troisième succursale Ricardo Boutique + Café, qui ouvrira ses portes ce samedi aux Galeries de la Capitale, sera le « vaisseau amiral » de la chaîne, selon le chef cuisinier et homme d’affaires Ricardo Larrivée.

Les anciens espaces du magasin Simons abriteront ainsi la plus léchée des trois succursales. « Ici, maintenant, c’est le flagship, c’est le vaisseau amiral de la chaîne Ricardo », avoue Ricardo Larrivée. « Québec, c’est un aboutissement d’une réflexion que Brigitte et moi avons depuis longtemps et qu’on a perfectionnée depuis quatre ans. C’est certain qu’on est fiers. Je le regarde et je me dis que ça marche bien, tout ça. »

Le nouveau commerce de 9000 pieds carrés abritera une boutique, un restaurant de 90 places assises, et comptera une soixantaine d’employés. Une terrasse d’une cinquantaine de personnes sera aménagée l’été prochain. « J’ai même convaincu le propriétaire d’Oxford d’arracher l’asphalte parce que je veux planter des vignes et des arbres fruitiers », partage l’homme d’affaires qui a investi 2 M$ dans ce projet amorcé il y a un an.

« Les panneaux acoustiques, personne ne les voit, mais ce n’est pas écho. Tous les nouveaux restos ont le même problème, on ne s’entend pas parler. Ce sont toutes des surfaces dures [...] ça rebondit. Les toiles, ici, sont anti écho. Tout a été pensé pour que ce ne soit pas bruyant. »

Touche à saveur de Québec

La section café proposera des déjeuners la fin de semaine, des dîners et des soupers. La cheffe, Isabelle Plante, a de nouveau participé à l’élaboration et à la standardisation du menu. Les deux chefs entendent être « à l’écoute » de la clientèle de Québec afin d’y ajouter une touche unique. « Est-ce qu’il y a une saveur, un fromage, qui est plus Québec parce qu’éventuellement, j’aimerais que les gens disent “as-tu été à Québec”, parce qu’ils savent très bien qu’il y a un dessert, un plat, qui n’est pas pareil comme à Saint-Lambert ou à Laval », dit Ricardo. Pour sa part, la boutique comptera plus de 1600 produits, dont 600 de la marque Ricardo. Environ 2000 personnes sont attendues pour l’ouverture, samedi. « Chaque mois, c’est presque 1,5 M de personnes du coin qui sont des visiteurs uniques sur le web. Québec, c’est notre endroit le plus fort dans la région en termes de fans. »