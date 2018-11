La GRC lutte mal contre une fraude financière

OTTAWA | Les fraudes liées à l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont subtilisé plus de 15 M$ aux Canadiens dans les dernières années. Mais la GRC avoue qu’elle ne réussira jamais à éradiquer ce fléau qu’elle semble peu connaître.

« Il faut beaucoup de sensibilisation et d’éducation publique face à cette fraude. L’action policière à elle seule [...] ne peut pas combattre ce problème. Il faut qu’il y ait de la prévention » pour que les Canadiens ne tombent pas dans le panneau, a indiqué le surintendant Peter Payne, directeur de la division des crimes financiers à la GRC.

Le stratagème est simple : le fraudeur communique par courriel, texto ou téléphone avec la victime prétendant être de l’Agence du revenu. Dans son message, il dit que la victime fait l’objet d’une enquête, car elle doit de l’argent à l’ARC et doit payer immédiatement ou, au contraire, que l’ARC lui doit de l’argent et qu’elle peut la recevoir en échange d’informations personnelles.

Outre le fait que la majorité des fraudeurs et leurs centres d’appels sont situés à l’extérieur du Canada (en Inde, particulièrement), qu’en sait la GRC sur l’ampleur du problème ? Pas beaucoup, si on se fie au manque de réponses fournies aux journalistes lors d’une conférence mercredi.

On ne pouvait pas nous dire environ combien de centres d’appels sévissaient en Inde, combien de personnes seraient impliquées dans ces stratagèmes, ou même s’il existe des solutions pour détecter et empêcher les messages frauduleux.

Ces fraudes n’affectent pas seulement les victimes, ajoute l’ARC. Dernièrement, les agents de l’ARC font face à de plus en plus de méfiance lorsqu’ils appellent les Canadiens pour des raisons légitimes, a avoué la directrice générale Tammy Branch.

Et même quand on réussit à mettre certaines personnes derrière les barreaux, le problème ne fait qu’empirer. Lorsque la police indienne a arrêté 70 personnes en lien avec des fraudes au Canada et aux États-Unis en octobre 2016, le Centre antifraude du Canada a vu le nombre de plaintes chuter de 93 % dans la semaine suivante.