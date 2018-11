Trois blessés graves sur l’autoroute 40 à Cap-Santé

Une violente collision a fait trois blessés graves entre un poids lourd et une camionnette qui était immobilisée sur l’accotement de l’autoroute 40 à la hauteur de Cap-Santé, dans Portneuf, mercredi.

L’accident impliquant s’est produit vers midi au kilomètre 272, en direction ouest.

Les services d’urgence se sont rendus sur la scène de la collision et ont procédé à la fermeture de l’autoroute dans cette direction.

Les automobilistes sont redirigés sur la route 138 dans ce secteur.

La Sûreté du Québec confirme que c’est un camion qui a percuté un véhicule qui était immobilisé sur l’accotement et que trois personnes ont subi des blessures sérieuses.

Le corps policier ne pouvait en dire plus sur les circonstances du drame et ne pouvait préciser si le non-respect du corridor de sécurité pourrait être en cause.

Plus de détails à venir...