Le «cigare interstellaire» pourrait avoir été une sonde extraterrestre

L’année dernière, un objet en forme de cigare (ou de joint, dépendant de votre vice) avait fait couler beaucoup d’encre. Il était si... bizarre! Long, mince, voyageant à 315 000 km/h, ni comète, ni astéroïde... Et s’il était «d’origine artificielle»?

C’est ce que suggèrent Abraham Loeb et Shmuel Bialy, respectivement professeur et stagiaire postdoctoral au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, dans un article qui a été soumis au Astrophysical Journal Letters.

Cet objet, si étrange qu’il a établi à lui seul une nouvelle classe d’objets interstellaires, a été nommé «’Oumuamua», signifiant «un messager nous provenant d’un lointain passé» en langue hawaïenne. Et si ce messager ne provenait pas exactement du passé, mais plutôt d’un autre système solaire?

Les deux chercheurs suggèrent deux hypothèses. L’une est que 'Oumuamua est un débris d’une technologie avancée, flottant dans l’espace, et qui s’est aventuré dans notre système solaire un peu par hasard. Points pour cette hypothèse: la très grande vitesse et la trajectoire inhabituelle d’’Oumuamua seraient les conséquences d’un démantèlement, ou à tout le moins d’une défaillance.

La deuxième hypothèse est qu’’Oumuamua soit une sonde qui a été envoyée délibérément dans le système solaire. Elle aurait évidemment sacré son camp en quelques semaines, car le système solaire est pas mal plate.

Une dramatisation de la fuite d’'Oumuamua

Dans les deux cas, les chercheurs proposent qu’’Oumuamua serait un genre de «voile solaire», propulsée par les radiations solaires. Ceci expliquerait son accélération excessive lorsque l’objet a traversé notre système solaire entre novembre 2017 et janvier 2018.

Bien entendu, ce ne sont là qu'hypothèses. N'émettant pas de signaux, les chances que ce soit un engin extraterrestre apparaissent quand même faibles.