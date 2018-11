Le dernier chevalier

Juste comme le PQ jongle avec l’idée de changer de nom et de refondre complètement son programme, le dernier des grands (avec Lucien Bouchard, qui est toujours parmi nous, mais qui a enterré ses illusions souverainistes depuis longtemps) disparaît.

Comme si on avait tourné la page sur une époque et fermé le livre.

Une chose est sûre : le PQ tel que nous le connaissons et l’avons toujours connu risque de disparaître.

Et avec lui, leurs rêves de jeunesse.

Humez l’air du temps et regardez les infos, vous verrez : le parti fondé par René Lévesque n’a pas encore poussé son dernier soupir qu’on voit déjà les vautours de QS et de la CAQ survoler son lit et se disputer ses restes, sans aucune gêne.