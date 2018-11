Est-ce que Trump est bon pour l'économie américaine?

Écoutez On parle d’argent. Pour cet épisode, on discute de la politique économique du président américain avec Mathieu Dufour, professeur et chercheur à l’IRIS.

Ça fait déjà deux ans que Trump est président de la première puissance mondiale.

Suivant son programme, il a lancé une politique nationaliste, forçant les entreprises américaines à revenir sur le territoire américain, il a combattu l’immigration clandestine, est rentré dans des conflits commerciaux, a renégocié des traités de libre-échange.

Bref, America First.

Pour Trump, tout ce que fait Trump est exceptionnel et historique.

Pour ses adversaires, Trump est un ramassis d’inepties fascistes, un danger pour le monde qu’il faut démettre au plus vite pour revenir à la routine libérale.

Celle des Bush, des Obama, des Clinton qui écoutent si peu le peuple qu’ils peuvent le servir aveuglément. Si bien qu’un Trump a pu se faufiler dans la brèche des oubliés.

Entre deux tweets, deux breaking news de CNN, on pourrait, de ce côté de la frontière, parler des vraies affaires.

Surtout que les élections de mi-mandat pourraient changer bien des choses.

Alors, que vaut la politique économique de Trump ? Qu’est-ce que le protectionnisme qu’il défend? Sa vision peut-elle fonctionner ?

Au final, n’est-ce qu’un opportuniste se servant des préoccupations des gens ordinaires pour satisfaire aux exigences des puissants?

