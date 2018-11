L’élection partielle dans Roberval aura lieu le 10 décembre

QUÉBEC – L’élection partielle dans la circonscription de Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean, laissée vacante par la démission de Philippe Couillard, aura lieu le 10 décembre.

La décision a été prise par le Conseil des ministres de François Legault, mercredi.

Une élection complémentaire à la suite d’une démission doit normalement avoir lieu au plus tard six mois après le début de sa vacance. Le gouvernement Legault a donc choisi de procéder rapidement, puisque M. Couillard a démissionné le 4 octobre.

«Notre gouvernement considère important que les citoyens de Roberval puissent être représentés par un député à l’Assemblée nationale le plus rapidement possible. C’est donc dans le but de respecter la démocratie québécoise que nous déclenchons dès maintenant cette élection partielle», a fait valoir le premier ministre François Legault, par communiqué.

Le chef libéral et député de Roberval Philippe Couillard avait annoncé son retrait de la vie politique quelques jours après que son parti eut été relégué dans l’opposition officielle pour un minimum de quatre ans, lors des élections générales du 1er octobre.