Les milléniaux optimistes pour leurs finances personnelles

TORONTO | Les jeunes Canadiens sont optimistes pour l’avenir de leurs finances personnelles, selon un nouveau sondage.

Mené par Léger pour Équifax, le coup de sonde indique que 82 % des (18-34) débordent d’optimisme financier alors que chez la population en général, 73 % se disent confiants en l’avenir.

«C’est spéculatif, mais [les milléniaux] semblent avoir tiré des leçons du malheur de ses pairs plus âgés. L’établissement de bonnes habitudes de crédit à ce moment-là dans la vie et savoir les conserver serviront vraisemblablement bien aux milléniaux alors qu’ils vieillissent», a déclaré Julie Kuzmic, directrice de la défense des droits des consommateurs, Equifax Canada.

L’étude note une hausse du score de crédit des jeunes adultes (18-24), qui est passé en dix ans de 681 à 692. «Tous les autres groupes d’âge ont connu une faible baisse sur la même période de 10 ans», a-t-on précisé dans le communiqué en soulignant qu’un score de plus de 660 est considéré comme bon.

«C’est bien d’être optimiste, mais cela doit être ancré dans la réalité financière, a toutefois mentionné Mme Kuzmic. Alors, bien que bien des Canadiens sentent qu’ils se tirent bien d’affaire, nos données et autres indicateurs économiques laissent entendre que pour la population générale, il faut être plus prudent. Les milléniaux ont aussi une lutte difficile à mener lorsqu’il s’agit du prix des maisons et le coût de la vie général comparativement aux générations précédentes.»

Sur la retraite, 72 % des milléniaux interrogés disent s’attendre à être à l’aise financièrement et c’est chez la tranche d’âge de 18-24 qu’on est le moins susceptible de s’attendre à travailler après l’âge de la retraite (34 %). Les milléniaux du groupe 25-34 sont les plus susceptibles de s’attendre à travailler durant leur retraite (55 %).

Le sondage a été mené en ligne par Léger auprès de 1527 Canadiens en août dernier.