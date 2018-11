L’éternel passionné

Bernard Landry était un passionné insatiable qui a consacré son talent et son énergie à l’avancement du Québec jusqu’à la fin.

L’ex-premier ministre était un homme qui en imposait en raison de sa stature et sa grande capacité intellectuelle. Il pouvait être assez chaleureux en entrevue, plus que les gens peuvent le penser. Mais il valait mieux maîtriser les sujets abordés avec lui ! Il s’exprimait avec fougue et passion.