Malaise, quand tu nous tiens!

Il existe plusieurs manières de réagir au malaise. Mais certains types de comportements reviennent plus souvent que d’autres. C’est du moins ce qu’on remarque depuis qu’on regarde XOXO, depuis bientôt deux mois.

Cette semaine, les candidats plongés au cœur d’une situation embarrassante ont posé des gestes qu’on pourrait regrouper en trois catégories : la fuite impromptue, le toast impersonnel et l’éclat de rire exagéré.

Photo courtoisie

La première a été utilisée de façon non subtile par Selma-Rose quand Manuel s’est joint au brin de jasette qu’elle avait avec Manuela. Après quelques minutes d’une conversation à trois beaucoup trop rapprochée durant laquelle chaque participant semblait indisposé, la candidate a pris la poudre d’escampette, prétextant qu’elle voulait leur donner la chance de « régler des choses entre eux ».

Photo courtoisie

De son côté, la méthode du tchin-tchin désespéré, suivi de l’obligatoire moment de bilinguisme « Cheers to that », est venue sauver – avec plus ou moins d’efficacité – les conversations houleuses entre Molly et Jake, et Amélie et Maxime. Il fallait voir les filles trinquer en fuyant le regard de l’autre pour apprécier la sincérité du moment...

En riant

Enfin, le rire excessif est l’option choisie par plusieurs concurrents chaque fois qu’une situation les indispose. « Quand c’est malaise, pis que j’ai rien à dire, je ris », a même avoué Molly.

Manuel est également un fervent adepte du gloussement disproportionné pour dissiper un sentiment de gêne. Nous en avons notamment été témoins cette semaine, quand Maxime a reconnu qu’il était attiré par Selma-Rose. Visiblement incommodé, Manuel voulait tellement montrer qu’il « s’en foutait » qu’il faisait monter les enchères en riant de plus en plus fort.

Et plus ça allait, moins on y croyait.

Souvenirs de Vegas

Outre le départ de Jake et Léanne, qu’a-t-on appris d’autre à XOXO cette semaine ? Que Selma-Rose n’aime pas les gars qui gèrent mal leur boisson, ou plutôt – dans ses propres mots – les « gars qui get drunk à pu s’en rappeler ».

De plus, il s’est passé beaucoup plus que des « bisous, bisous » (comme dirait Noémie) entre les protégées d’Elisabetta et Mathieu, Maxime et Manuel, à Las Vegas. En cachette et loin des caméras, les gars sont allés rejoindre les filles dans leurs chambres en fin de soirée. Le chat est sorti du sac grâce aux indiscrétions des personnes impliquées, ce qui contredit l’expression voulant que « ce qui arrive à Vegas reste à Vegas ».

Citations

Photo courtoisie

« Ç’a vraiment mis la tombe su’l cercueil. » – Jake, qui cherchait sans doute l’expression « le dernier clou dans le cercueil »

Photo courtoisie, Simon Goupil

« Quoi ? Ben non ! Osti qu’on... Ah ! Ben non ! Nice ! Quoi ? » – Molly, en réaction au départ de Léanne

Photo Ben Pelosse

« Oli, c’est pas le plus intelligent non plus. » – Elisabetta à propos d’Olivier Primeau

Capture d'écran TVA

« C’est qui la chanceuse qui m’met d’la crème à main dans l’dos ? » – Justin à Noémie et Manuela à Cuba