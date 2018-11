Matt Duchene des Sénateurs réagit à l’«Ubergate»

En plein cœur d’une controverse à la suite d’une vidéo compromettante publiée par un chauffeur de la compagnie Uber, Matt Duchene a fait face aux journalistes, mardi, après la victoire des Sénateurs d’Ottawa contre les Devils du New Jersey. Il s’est alors excusé d’avoir critiqué l’instructeur Martin Raymond.

«J’aimerais présenter mes sincères excuses auprès de Martin Raymond. Il est une très bonne personne et un bon entraîneur. Il ne mérite pas ce qu’on a dit à son sujet, a-t-il déclaré d’emblée. C’est tout ce que je peux dire en ce moment et je suis très sincère, en mon nom et en celui de mes coéquipiers.»

Le défenseur québécois Thomas Chabot, également impliqué dans cette histoire qui remonte au 29 octobre, a emboîté le pas, mercredi, après l’entraînement des Sénateurs.

«C’est important pour nous, en tant que groupe, de s’excuser envers Martin Raymond, a ainsi formulé Chabot. Je pense que c’est quelqu’un qui, à chaque jour, arrive à l’aréna avec une belle attitude et qui partage sa passion pour le hockey avec nous.»

Une grosse victoire

Duchene a amassé trois aides dans le gain de 7-3 des siens, mardi soir. Selon le numéro 95, les joueurs voulaient à tout prix offrir la victoire à l’équipe après l’épisode de la vidéo, qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux la veille.

«C’est un énorme triomphe pour nous. Les derniers jours ont été émouvants pour plusieurs personnes ici. Nous avions besoin de réagir. C’est ce que nous avons fait.»

Le patineur de 27 ans assure que l’environnement revient à la normale et que les membres de l’équipe regardent vers l’avant.

«Le climat est sain, a-t-il assuré. Je l’ai dit depuis le début la saison. Nous avons tout un groupe ici.»