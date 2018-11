Milan Lucic discutera avec le service de la sécurité des joueurs

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Milan Lucic devra s’entretenir avec les responsables du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

L’ancien des Bruins de Boston et des Kings de Los Angeles a voulu s’en prendre au joueur d’avant du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph durant le match de la veille. Ce dernier avait asséné une mise en échec au défenseur Kris Russell et un peu plus tard, Lucic est parti aux trousses du Québécois pour le frapper.

Une mêlée a suivi pendant que Joseph se trouvait sous son agresseur, qui a écopé d’une pénalité pour obstruction, d’une autre pour rudesse et d’une inconduite.

Cette saison, Lucic a totalisé 30 minutes de punition en 15 rencontres.