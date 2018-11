On peut maintenant appliquer du vernis sur nos dents et on n’y comprend rien

S’il y a une tendance qu’on n’avait jamais vue venir en 2018, c’est bel et bien les dents colorées. À notre plus grande surprise, la marque new-yorkaise Chrom a créé un vernis pour les dents, non pour le nettoyage, mais pour un effet esthétique comme celui qu’on utilise pour les ongles.

Que ce soit en accent ou sur toutes les dents, tout est permis!

Pour les sceptiques, ne vous en faites pas, le produit a été approuvé par des dentistes. Le liquide n’est pas nocif pour notre santé, puisqu’il est fabriqué à partir de pigments d'alcool de grain (similaires au colorant alimentaire), donc on peut le mettre dans notre bouche sans problème.

Selon Chrom, le vernis s’applique facilement, il ne se transverse pas partout lorsque vous mangez et il est sensé rester en place pendant 24 heures. Lorsqu’il est venu l’heure de l’enlever, il est censé partir comme un charme.

Si votre rêve est d’avoir des «grills» un jour, optez pour l'une des 10 couleurs disponibles, préférablement la version or pour avoir l’effet recherché. Pourquoi pas!?

Avec un emballage semblable au brillant à lèvres, les vernis se détaillent entre 18 et 22 dollars américains.

