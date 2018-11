Peine clémente pour avoir livré des dizaines de milliers de méthamphétamines

Un accusé de 28 ans sans antécédent judiciaire qui a commis une importante «erreur de parcours» en livrant pour un réseau de trafiquants des dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamine est en voie de s’en sortir avec une peine de deux ans moins un jour.

Ce genre de crime vaut habituellement une peine de trois, quatre voir cinq ans de pénitencier, a souligné le procureur de la poursuite, Me Juan Manzano.

Mais «les circonstances vraiment particulières» du dossier d’Anthony Drouin, «qui n’a pas une structure de personnalité délinquante», permettent d’en venir à une telle suggestion commune, a-t-il expliqué au juge Christian Boulet, mercredi.

150 000 comprimés

En septembre 2016, Drouin a accepté à la demande d’un ami de remplacer un individu pour être «le livreur d’Alexandre Mathieu» - ce dernier, identifié comme une des têtes du réseau, a plaidé coupable et a écopé d’une peine de neuf ans.

Jusqu’à son arrestation le 8 novembre 2016, Drouin prenait des sacs de livraison que lui donnait Mathieu, séparait les pilules et les livrait. Environ 150 000 comprimés de méthamphétamine lui sont attribuables, dont les 52 000 qui ont été saisies chez lui et dans son véhicule.

Le 23 novembre 2016, une frappe policière permettait de démanteler cet important réseau qui vendait des millions de méthamphétamines sur le territoire québécois. Une quinzaine d’individus avaient été arrêtés.

Reprise en main

«Ce qui me permet d’accepter cette suggestion, qui est en bas de la fourchette des peines généralement prononcées pour des quantités importantes de drogues dures, nocives et addictives qui causent des ravages épouvantables auprès des jeunes, ce sont des facteurs personnels qui vous sont reliés et les facteurs atténuants extrêmement importants», a indiqué le juge.

Le plaidoyer de culpabilité de Drouin, ses remords, son absence d’antécédent judiciaire, son jeune âge, sa réhabilitation «particulièrement convaincante» - il travaille et a fait plus de 120 heures de bénévolat depuis deux ans – et son risque de récidive faible ont été pointés comme des facteurs atténuants par les parties.

Drouin, qui ne consomme plus de drogue, est soutenu par sa conjointe avec qui il a des projets d’avenir, a ajouté son avocat.

«Il était un peu naïf, il ne savait pas trop dans quoi il s’embarquait, a dit Me Jean-Philippe Lanthier. Il a réalisé qu’il a causé du mal à la société», a-t-il assuré.

«On peut penser que c’est une peine clémente, mais [...] c’est vraiment une erreur de parcours, a-t-il mentionné. Même, pour moi, c’est une peine sévère, parce que s’il y avait eu possibilité d’une peine de prison dans la collectivité, c’est ce que j’aurais plaidé.»

Puisque la suggestion commune est intervenue in extremis et que l’accusé n’était pas prêt, mercredi, à prendre le chemin des cellules, le prononcé officiel de la peine est prévu le 26 novembre.