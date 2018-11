Photo d'archives L’ancien premier ministre Bernard Landry fut l’un des grands défenseurs et promoteurs du Québec Inc. La protection de nos sièges sociaux lui tenait à cœur. Sans son intervention, Vidéotron et TVA appartiendraient à Rogers, tout en étant contrôlées depuis l’Ontario. M. Landry plaidait en faveur d’un interventionnisme de l’État pour aider les entreprises québécoises à se développer et à faire des acquisitions sur les marchés étrangers. Sous sa férule, un Michael Sabia y aurait pensé à deux fois avant de « vendre » RONA aux Américains.