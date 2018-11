Québec 21 veut un nouveau centre communautaire dans Neufchâtel-Lebourgneuf

Constatant la désuétude du Centre communautaire Charles-Auguste-Savard, situé sur le boulevard Bastien, Québec 21 veut qu’un nouveau centre de 8 millions $, dont un tiers à la charge de la Ville, soit construit.

C‘est le vœu exprimé mercredi matin par le chef du parti Jean-François Gosselin et par Patrick Paquet, son candidat à l’élection partielle du 9 décembre au poste de conseiller municipal dans Neufchâtel-Lebourgneuf.

La première phase du projet permettrait la construction d’un nouveau bâtiment qui serait fusionné aux installations actuelles. Selon l’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Québec, le premier coup de pelle pourrait être donné en 2022. L’investissement de 8 millions $ serait partagé en trois tiers entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Dans une deuxième phase, Québec 21 veut que l’édifice déjà en place soit rénové.

«La mise à niveau du Centre communautaire Charles-Auguste-Savard est un besoin important au sein de notre communauté, a insisté M. Paquet. Une nouvelle construction permettrait de se doter d’un grand gymnase et de réaménager la bibliothèque Saint-André. Il sera également possible de fournir des locaux plus adéquats à Loisirs et sports Neufchâtel, au cercle des fermières et au club d’Âge d’Or Saint-André», indique Québec 21.

Scrutin du 9 décembre

Le scrutin partiel du 9 décembre a été rendu nécessaire à la suite de la démission de l’ancien conseiller d’Équipe Labeaume (ÉL), Jonatan Julien, de son poste et de son élection comme député.

Dans Neufchâtel-Lebourgneuf, ÉL présente la restauratrice Dominique Turgeon. Démocratie Québec a choisi de ne pas déposer de candidature. L’Alliance citoyenne de Québec a choisi de présenter son porte-parole Daniel Brisson.