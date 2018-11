Sam Darnold absent contre les Bills

Le quart-arrière Sam Darnold n’a pas participé à l’entraînement des Jets de New York, aujourd'hui, et devrait rater le match de dimanche contre les Bills de Buffalo. Il a été vu sur les lignes de côté, portant une botte protectrice au pied droit.



L’équipe n’a pas précisé la nature de sa blessure, mais il se serait fait une entorse au pied dans le match de dimanche dernier contre les Dolphins de Miami, selon le quotidien New York Daily News.



Son état de santé sera évalué sur une base quotidienne.



Après avoir affronté les Bills, les Jets auront droit à une semaine de congé.



Josh McCown, qui n’a pas joué jusqu’ici en 2018, devrait diriger l’attaque des Jets (3-6) contre les Bills (2-7).



Darnold, sélectionné troisième au total au dernier repêchage de la NFL, a complété 55 % de ses passes, pour des gains de 1934 verges et 11 touchés. Il a aussi été intercepté à 14 reprises.