Tête-à-tête Trump-Macron samedi à Paris

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue français Emmanuel Macron samedi à Paris en marge des commémorations du Centenaire de la fin de Première guerre mondiale, a annoncé mercredi la Maison-Blanche.

La « situation en Syrie et la menace posée par l’Iran », figureront en bonne place au menu des discussions entre les deux hommes, a précisé un responsable de l’exécutif sous couvert d’anonymat.

Ce tête-à-tête sera l’unique rencontre bilatérale de M. Trump au cours de son séjour parisien, a précisé ce responsable. Un certain flou entoure un éventuel échange entre le locataire de la Maison-Blanche et le président russe Vladimir Poutine, le Kremlin ayant évoqué une possible brève rencontre entre les deux hommes.

M. Trump, qui sera accompagné de sa femme Melania, participera dimanche à une cérémonie sous l’Arc de Triomphe, en présence d’au moins 60 chefs d’État, au cours de laquelle M. Macron prendra la parole.

Sa participation « mettra en lumière les sacrifices faits par les Américains, pas seulement lors de la Première Guerre mondiale, mais au cours du siècle écoulé, au nom de la liberté », selon les termes de la Maison-Blanche.

Au cours du week-end, M. Trump se rendra par ailleurs au cimetière américain des Bois Belleau, dans le département de l’Aisne, ainsi qu’au cimetière américain de Suresnes, en banlieue parisienne.

La dernière rencontre entre MM. Trump et Macron remonte à fin septembre à New York, en marge de l’assemblée générale de l’ONU.