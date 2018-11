Un homme de mots et de culture

La culture, je l’ai écrit souvent, ne fut jamais la priorité des gouvernements du Parti québécois, même si la plupart des artistes appuyaient le PQ.

L’exemple partait de haut. René Lévesque, le fondateur du parti – que j’ai beaucoup aimé et avec qui j’ai eu le bonheur de travailler à Radio-Canada – n’était pas un homme de culture. Il aimait le cinéma, c’est vrai, mais il lisait peu et ne prenait pas grand plaisir aux arts de la scène.

Ce n’était pas le cas de Bernard Landry. Il n’a malheureusement pas été chef assez longtemps pour imprimer au Parti québécois une authentique inclination pour la culture. Comme Lucien Bouchard à qui il a succédé, Bernard était une « tête bien faite », ainsi que le prônait Montaigne.

AUDI ALTERAM PARTEM !

C’était un « homme cultivé », issu des bonnes vieilles études classiques de l’époque qu’il avait faites avec distinction au Séminaire de Joliette. Son habitude des citations latines, débitées dans une diction impeccable, lui a d’ailleurs valu beaucoup de gorges chaudes.

Dès son élection en 1976, le gouvernement du Parti québécois avait grand besoin de crédibilité économique. Bernard, qui avait étudié l’économie à l’Institut d’études politiques de Paris, a dû, à la demande de René Lévesque, endosser le traditionnel costume trois-pièces des affaires et arboré l’allure un peu compassée des experts en finance. Mais ce masque commode et nécessaire n’a jamais trompé ceux qui connaissaient le souci de Landry pour la langue et la culture.

OBSÉDÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE...

Bernard, qui parlait couramment anglais et espagnol, était un véritable obsédé de la langue française. Ayant en tête un projet de loi sur la langue difficile à faire adopter, il nomma au ministère de la Culture et des Communications un « pitbull » appelé Diane Lemieux. Landry voulait renforcer la Charte de la langue française et créer un office (l’OQLF) qui aurait le double rôle de promouvoir la langue et de la protéger. Sa loi fut finalement adoptée par tous les députés, quelle que soit leur allégeance.

Après la disparition prématurée de sa femme Lorraine, emportée par le cancer à 57 ans, Bernard Landry a vécu des moments difficiles, le moindre n’étant pas sa démission spontanée – et irréfléchie, a-t-il lui même fini par l’avouer- comme chef du Parti québécois.

... ET OBSÉDÉ DE CULTURE

Avec Chantal Renaud, qu’il épousa par la suite, Bernard Landry a fait ample provision de théâtre, de cinéma et de spectacles. Il savourait ces sorties culturelles avec une joie et un enthousiasme qu’on n’aurait jamais imaginés chez un homme qui fut tant d’années responsable de ministères à vocation économique.

Je ne me souviens pas combien de fois nous nous sommes rencontrés en fin de soirée pour échanger nos impressions sur la pièce ou le spectacle que nous venions de voir. Bernard avait enfin le temps de savourer ce dont l’avaient privé si longtemps d’astreignantes fonctions ministérielles.

Si, comme il l’avait déclaré lui-même, « on devient de plus en plus québécois par la culture », je ne connais pas un seul ancien premier ministre qui ait été plus québécois que lui.