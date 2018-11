Un homme seul ne peut «sauver» le Brésil, dit Bolsonaro

BRASILIA | Le président élu Jair Bolsonaro a assuré mercredi que personne dans l’exécutif ne pourrait «sauver» le Brésil seul, sans collaborer étroitement avec les autres pouvoirs, lors d’une visite à la Cour suprême à Brasilia.

Au deuxième jour de son séjour dans la capitale, où il rencontre les responsables des grandes institutions avant d’entrer en fonction le 1er janvier, Jair Bolsonaro s’est entretenu avec le président de la Cour suprême, Dias Toffoli.

Assistait à l’entretien l’un de ses fils, le député Eduardo Bolsonaro, qu’il avait dû recadrer après qu’il eut déclaré qu’il suffirait d’»un soldat et d’un caporal» pour faire fermer la Cour suprême.

«Aucune personne seule ne va sauver notre patrie. (...) Il faudra être une équipe, des autorités unies, ensemble avec le peuple pour proposer des alternatives afin que le Brésil puisse occuper la place qu’il mérite sur la scène mondiale», a déclaré le président élu d’extrême droite à Dias Toffoli.

«Vous pouvez être sûr, Votre Excellence, que régulièrement avant de prendre des initiatives, je viendrai vous chercher (...) afin que l’on puisse perfectionner ces idées pour qu’elles suivent leur cours de façon plus harmonieuse à l’assemblée», a-t-il ajouté.

M. Bolsonaro devait rencontrer dans l’après-midi l’actuel président de centre droit Michel Temer, qui quittera le pouvoir avec un taux record d’impopularité.

Mis en cause ces derniers jours pour l’absence de femmes au sein de son équipe gérant la transition, le président élu a répondu par un Tweet. «Je ne me préoccupe pas de la couleur (de peau), du sexe ou de l’orientation sexuelle de ceux qui sont dans mon équipe, mais seulement d’apporter la croissance au Brésil, de combattre le crime organisé et la corruption», a écrit Jair Bolsonaro, qui s’est illustré dans le passé par des déclarations racistes, misogynes et homophobes.

Parmi les 27 personnes de son équipe de transition, on trouve des économistes et des militaires, mais aucune femme. Son entourage a toutefois fait savoir mercredi que, suite à ces critiques, quatre femmes - trois militaires et une économiste - allaient rejoindre l’équipe.