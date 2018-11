Un passager de Delta doit s'asseoir dans du caca de chien

La ligne aérienne Delta s’est excusée à un homme qui a dû s'asseoir dans un siège recouvert d’excréments d’un chien-guide.

En route vers Miami, Matthew Meehan s’est assis à la place qui lui avait été assignée dans l’avion, avant de réaliser que son siège et les alentours étaient recouverts de... «caca», a-t-il témoigné à la station

WXYZ. «J’étais littéralement assis dedans.»

Dégoûté, il a demandé de l’aide au personnel de bord, qui ne lui a fourni que deux serviettes en papier, et une petite bouteille de gin Bombay Sapphire.

Après s’être nettoyé du mieux qu’il a pu, il a parlé à une gestionnaire, qui lui a demandé quel était le problème de manière condescendante.

«J’ai dû prendre deux secondes pour me calmer et me raisonner. Je ne voulais pas être une de ces personnes qu’on voit aux nouvelles parce qu’elles ont été expulsés d’un avion. En même temps, j’étais plein de crotte de chien!», explique-t-il.

Lui et d’autres passagers ont étendu une couverture sur le siège pour le reste du trajet. À l’arrivée de l’avion, l’appareil a été envoyé au nettoyage.

Selon Delta, un chien-guide avait pris le vol antérieur. La compagnie a offert au passager Meehan un remboursement complet et une compensation.