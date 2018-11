Un studio montréalais au service de Jack White

Quand Jack White a décidé de partir en tournée, il s’est tourné vers Lüz Studio pour concevoir l’habillage visuel de son nouveau spectacle. Pour cette compagnie montréalaise, le guitariste virtuose devenait son plus important client à ce jour. Et tout un casse-tête.

Ainsi, quand l’entourage de l’artiste américain a sollicité une proposition de Lüz Studio, on lui a donné deux paramètres à respecter impérativement : le projet devait inclure du bleu et le chiffre 3.

« Notre force est de gérer les projections, la lumière et la scénographie. Ça veut dire que ce n’est pas obligatoire de faire du visuel à chaque chanson. On peut parfois faire uniquement de l’éclairage. Je pense qu’il a beaucoup aimé cette approche. Il était ouvert au visuel parce que son dernier album s’y prête, mais il ne voulait pas en avoir tout le temps », explique le président et concepteur principal, Matthieu Larivée, qui a œuvré sur ce projet avec Francis Laporte.

La production compte même un volet interactif. « Selon les accords qu’il joue, ça allume différentes choses sur les écrans. Pour Seven Nation Army, on a créé un effet qui rend hommage au tunnel infini du vidéoclip. »

Si Lüz Studio a pu livrer la marchandise à Jack White (le projet leur a procuré une nomination pour les meilleures projections vidéo lors des Knight Of Illumination Awards de Las Vegas), c’est parce que la compagnie avait déjà fait ses armes sur d’autres tournées. « Nous avons travaillé à deux reprises avec Panic ! At The Disco. C’était une production au moins deux fois plus grosse, en termes de nombre de camions et d’effets, que ce qu’on fait avec Jack White. » « Mais un musicien de la trempe de Jack White amène de la notoriété », conclut M. Larivée.