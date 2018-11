Une chicane de famille finit mal pour des enfants

SHERBROOKE | Deux sœurs et un frère qui réclamaient près de 100 000 $ à une autre de leurs sœurs qui prenait soin de leur mère malade devront plutôt lui payer 61 000 $.

Sans la présence de ses filles Céline et Lucie, Gertrude Royer-Cournoyer serait décédée dans un isolement total en 2014 à l’âge de 86 ans.

Ses autres enfants Ginette, Richard et Denise Cournoyer ne voyaient plus leur mère depuis quelques années. Ginette et Richard n’ont même pas assisté aux funérailles de celle-ci, précise le juge Gaétan Dumas dans une décision rendue le 31 octobre à Sherbrooke.

Poursuite

Or, après le décès de Mme Royer-Cournoyer, Ginette, Richard et Denise ont poursuivi leur sœur Céline pour 98 000 $, car cette dernière aurait mal administré l’argent de leur mère, selon eux.

Ils ont épluché les livrets de banque des dernières années de leur mère pour réclamer toutes les sommes pour lesquelles ils ne trouvaient pas de pièces justificatives.

Par exemple, une dépense de 15,22 $ du PFK, une autre de 29,98 $ du Provigo pour une caisse de bière Coors Light ou encore un paiement annuel pour le câble à la résidence de leur mère.

Le trio a même demandé à ce que leur sœur rembourse la moitié de l’essence de la voiture de leur mère alors qu’elle s’en servait pour l’aider alors qu’elle était atteinte d’Alzheimer depuis février 2012.

« Inutile de répéter que le tribunal ne retient pas le témoignage des demandeurs qui prétendent aujourd’hui qu’ils auraient aidé si on leur avait demandé. Les demandeurs n’ont pas été tenus dans l’ignorance, ils se sont eux-mêmes exclus de la vie de leur mère », a écrit le juge Gaétan Dumas.

Aucune crédibilité

Le juge Dumas n’a accordé aucune crédibilité au trio et plutôt que d’ordonner à Céline Cournoyer de leur verser les 98 000 $ qu’il réclamait, le juge Gaétan Dumas a mentionné qu’il y avait eu abus de procédure de leur part.

Le magistrat les a condamnés à payer un peu plus de 51 000 $ pour le remboursement des frais d’avocat de leur sœur en plus de 10 000 $ à titre de dommages pour troubles et inconvénients suite aux abus de procédures.

« En plus du comportement blâmable des demandeurs, le tribunal en vient à la conclusion qu’ils ont agi de façon téméraire et de mauvaise foi. Il s’agit d’une utilisation déraisonnable et excessive de la procédure », écrit le juge.