Une ultime grande entrevue de Bernard Landry à TVA

Les Québécois auront l’occasion jeudi de revoir à la télévision l’ex-premier ministre Bernard Landry s’adresser à eux, lors d’une entrevue accordée à TVA, la semaine dernière.

Enregistrée quelques jours avant sa mort, l’entrevue Bernard Landry, pour l’amour de la patrie sera diffusée jeudi, à 20 h, sur les ondes de TVA.

On y verra l’ex-chef péquiste revenir «avec beaucoup de recul sur plusieurs sujets, parmi lesquels son impressionnant parcours politique [et] son rêve de voir le Québec accéder à l’indépendance, un projet qui l’a habité et animé toute sa vie durant», a annoncé Groupe TVA dans un communiqué publié mercredi.

Au cours de cet entretien «aussi passionnant que touchant» selon TVA, M. Landry revient aussi sur son héritage politique et partage ses réflexions sur la société québécoise avec l’animateur Paul Larocque.

Bernard Landry est décédé mardi des suites d’une maladie pulmonaire, à l’âge de 81 ans. Depuis l’annonce de sa disparition, un concert de louange ne cesse de déferler de tous les horizons, aussi bien de ses compagnons et collaborateurs que de ses adversaires d’hier.

Ses funérailles d’État auront lieu mardi à la basilique Notre-Dame de Montréal.