Voici la série à «binge watcher» si vous avez capoté sur Gossip Girl

Si vos deux séries préférées sont Gossip Girl et How To Get Away With Murder, vous devez absolument écouter Élite, une série espagnole qui est un savoureux mélange entre ces deux émissions. La version française est disponible sur Netflix!

Alors qu’une école secondaire publique s’effondre, le constructeur tente de sauver la face en offrant à trois élèves touchés par l’effondrement (et moins riches) une bourse d’études pour qu’ils intègrent Las Encinas, une école privée d’élite.

Évidemment, l’arrivée de ces nouveaux étudiants ne fait pas du tout l’unanimité auprès des élèves fortunés, créant des tensions et amenant même au meurtre de l’un d’entre eux.

Ce sont huit épisodes qui vous tiendront en haleine, et au cours desquels vous pourriez découvrir comment l’étudiante a perdu la vie, percutée par un objet très significatif aux yeux de l’établissement scolaire.

En plus de tourner autour de l’argent et du pouvoir, la série traite d’une relation polyamoureuse problématique, d’une élève vivant avec le VIH, de blackmails, d’extorsion auprès d’un enseignant, d’une étudiante palestinienne qui se voit refuser de porter son hijab à l’école, en plus de son frère qui est pris dans l’univers de la drogue et n’arrive pas à faire son coming out, de peur de se faire mettre à la porte par son père.

Bref, beaucoup de drama!

Pour vous convaincre de l’écouter, visionnez la bande-annonce dès maintenant:

Psitt! La deuxième saison est déjà confirmée!

