100 bonnes adresses en Floride

Comme plus de 1,2 million de Québécois qui se rendent en Floride chaque année, vous êtes tombé sous le charme du Sunshine State ? Vivez votre séjour de manière différente avec nos 100 meilleures adresses en Floride, tirées de mon guide de voyage, ­Floride : 1000 bonnes adresses et les coups de cœur de 40 vedettes. Vous y trouverez de nombreuses suggestions hors des circuits touristiques habituels, qui vous permettront de découvrir une Floride inédite et étonnante !

Sortir

Les plus beaux tikis bars

Tiki Bar du Postcard Inn Beach Resort & Marina at Holiday Isle Photo courtoisie, Alex Baackles/Visit Florida

84001 Overseas Hwy, Islamorada

De tous les tikis bars annoncés le long de la route des Keys, celui-ci est sûrement l’un des plus connus. On y a tourné le vidéo­clip de la fameuse chanson Kokomo, des Beach Boys, et on y aurait même inventé l’enivrant Rum Runner, cocktail givré à base de rhum, brandy, liqueur de banane et jus de lime. La terrasse de cette buvette ensoleillée offre une vue splendide sur la mer.

Lido Key Tiki Bar

1234 Benjamin Franklin Dr, Sarasota

Affilié au Ritz Carlton Beach Club, c’est le seul tiki bar installé directement sur la plage de Sarasota. C’est également l’une des destinations préférées des habitants de la région qui veulent prendre un verre au bord de la mer. Le menu, composé de délicieuses spécialités floridiennes préparées au Ritz, saura sans doute satisfaire votre appétit, surtout après quelques cocktails tropicaux.

Jimmy B’S Beach Bar (The Beachcomber Beach Resort Hotel)

6200 Gulf Blvd, St Pete Beach

Ce super tiki bar de la plage de St Pete Beach a tout pour vous faire vivre une expérience inoubliable. D’excellents musiciens locaux y jouent une musique festive de deux à trois fois par jour et les fins de semaine, dès 11 h. À deux pas du golfe du Mexique, l’endroit est idéal pour admirer le coucher du soleil, tout en savourant votre boisson préférée.

Rikki Tiki Tavern Photo instagram, @christina_c_bird

401 Meade Ave, Cocoa Beach

Assoyez-vous sur un des tabourets de ce tiki bar, situé complètement au bout du quai de Cocoa Beach. La vue y est saisissante, directement au-dessus de l’océan, enjolivée par la présence des barques de nombreux pêcheurs et par le spectacle impressionnant des surfeurs. Rien ne vous empêche d’en profiter pour mettre votre propre ligne à l’eau. L’entrée au quai ne coûte qu’un dollar !

Alors on danse !

E11Even

29 NE 11th St, Miami

Drake, Usher, Nicki Minaj ou Vin Diesel y ont donné des concerts ou y ont fait tourner les platines. Ouvert 24 h/24, 7 jours/7, le E11even figure au palmarès des dix meilleures discothèques de la planète, comptabilisé par DJ Magazine. Au menu de cette boîte fréquentée par la jet-set : spectacles d’acrobaties aériennes, musique dance, toit-terrasse avec resto et troupe de danse maison qui verse parfois dans l’érotisme... On profite de la surcharge sensorielle en évitant d’excéder sa limite de crédit ! Pour écouter les meilleurs DJ au monde, on se tourne aussi vers le Story Nightclub (136 Collins Ave, Miami Beach), le Club Space (34 NE 11th St, Miami) ou le Liv at the Fontainebleau (4441 Collins Ave, Miami Beach).

Club Prana Photo Facebook

1619 E 7th Ave, Tampa

La nuit tombée, la fête bat particulièrement son plein au Club Prana dans le quartier historique Ybor City. Reggae, hip-hop, hits dance, merengue et calypso : cette boîte de nuit propose une ambiance musicale différente à chacun de ses cinq étages. Si le système de son et de lumières a de quoi vous faire vibrer toute la nuit, le toit-terrasse offre une vue inédite du centre-ville de Tampa.

Sloppy Joe’s Bar Photo Facebook

201 Duval St, Key West

Pas de fla-fla ni de section VIP ni d’interminables files d’attente devant les boîtes de nuit de Key West. Les bars de la localité charment plutôt les noctambules avec leur ambiance décontractée et sans prétention. C’est le cas de la buvette fétiche d’Ernest Hemingway, inondée de musique qui invite à se déhancher jusqu’au petit matin.ango’s Tropical Cafe

Mango’s Tropical Cafe

900 Ocean Dr, Miami Beach

Sur Ocean Drive se trouve la célèbre discothèque Clevelander. Mais pour bien des locaux, c’est au Mango’s Tropical Cafe qu’on doit se rendre pour une nuit de folie. D’abord pour danser sur des rythmes latins endiablés, puis pour les spectacles, et aussi pour voir et être vu. Attention cœurs sensibles : les serveuses sont particulièrement sexy !

Eve Orlando

110 S Orange Ave, Orlando

À la fois invitant et élégant, le décor de cette boîte de nuit mêle les influences industrielles et glam rock. On aime particulièrement la multiplication des atmos­phères (espace lounge, boîte de nuit, salons intimes) et l’immense terrasse qui surplombe Orange Avenue.

Independant Bar

68 N Orange Ave, Orlando

Pour ceux qui ne sont pas friands des discothèques de grande taille, l’Independant Bar a la cote pour son côté décontracté, sa foule hétéroclite et sa musique variée allant de la musique alternative, new wave au top 40.

Les meilleures bières locales The Union Beer Store 1547 SW 8th St, Miami Un dépanneur doublé d’une microbrasserie, voilà un concept qui ferait un malheur chez nous ! Pour en profiter, on prend place au comptoir de l’Union Beer Bar. La buvette de Little Havana Miami propose 21 bières locales en fût, dont plusieurs sont brassées dans le secteur voisin de Wynwood. Et parce qu’ils se situent en plein cœur du quartier latino, les frigos de caisses à emporter du dépanneur renferment des cuvées Hecho en Cuba. J Wakefield Brewery 120 NW 24th St, Miami John Wakefield a remporté le titre de la meilleure ale aigre (sour ale) des bières artisanales américaines, en 2015. Grâce au sociofinancement, ce jeune brasseur a désormais pignon sur rue dans une microbrasserie au décor sorti tout droit de la cantine de La Guerre des étoiles. On s’offre une stout, puis on admire les façades des anciennes usines du voisinage, recouvertes d’œuvres d’artistes tagueurs de renommée mondiale. Florida Keys Brewing Co. Photo courtoisie, Florida keys brewing Co. 200 Morada Way, Islamorada On dit que le trois fait le mois... À la microbrasserie du district culturel de Morada, c’est le troisième jeudi du mois qui fait le bonheur des amateurs de blondes amères et autres cuvées aromatisées au miel et à la lime des Keys. Ce jour-là, on peut tranquillement siroter sa bière en déambulant parmi les kiosques d’une foire artistique locale. Cigar City Brewing Photo Facebook 3924 W Spruce St, Tampa Au menu : des boissons gazeuses maison, des brassées de saison et des ales et IPA, les deux bières signature de l’endroit. On imite la faune locale en s’arrêtant à cette microbrasserie la fin de semaine pour lever notre verre tout en savourant la cuisine de rue cajun. On peut aussi visiter les installations, moyennant 5,35 $, chope souvenir incluse (réservation recommandée). Orlando Brewing 1301 Atlanta Ave, Orlando Cette salle de dégustation, située à deux pas d’une station de train, accueille petits et grands ; une bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent décompresser après leur journée passée dans les manèges de Walt Disney World en compagnie de leur marmaille. Autre atout : la microbrasserie se veut le seul établissement au sud du Vermont à produire des fûts biologiques, sans additif ni agent de conservation. Hog’s Breath Saloon 400 Front St, Key West Le Hog’s Breath Saloon qui attire les clients dès l’apéro au son de musique live. À siroter pour être dans le coup : la lager au nom de la maison, brassée sur place. Manger Les burgers qui valent le détour Brooks Gourmet Burger and Dogs 330 9th St S, Naples 845 Vanderbilt Beach Rd, Naples 12655 Tamiami Trail E, Naples Imaginez-vous mordant dans un hamburger constitué d’une énorme boulette, de plusieurs tranches de bacon, de fromage, d’orange en tranche, et dont les pains sont deux beignets glacés imbibés de jus... Miam ! Lokal 3190 Commodore Plaza Coconut Grove (Miami) On goûte également aux burgers du resto LoKal apprêtés avec de la viande produite localement sans antibiotiques et sans hormones. Ici, en plus de l’ambiance cool, tout est bon ! Les burgers, les sandwichs, la salade de chou, les frites de patates douces. Et le choix de bières artisanales est impressionnant. Bon à savoir, les chiens sont les bienvenus. Un menu leur est même réservé. Et croyez-le ou non, ils ont droit à leur propre bière, mais sans alcool­­­, bien sûr ! Teak Neighborhood Grill 6400 Time Square Ave, Orlando 901 South Orlando Ave, Maitland Ce pub gastronomique de la région d’Orlando­­­ est reconnu pour servir les meilleurs hamburgers de tout le centre de la Floride. En plus des burgers traditionnels, il sert des beignets glacés au bœuf de Kobe, au jambon-bacon-porc effiloché et même au PB & J (peanut butter and jelly), combinant beurre d’amandes et d’arachides, marmelade et juliennes croustillantes dans un bretzel géant. Swine Southern Table & Bar 2415 Ponce de León Blvd Coral Gables (Miami) Ce temple de la cuisine du sud haut de gamme comble les papilles les plus exigeantes à tout coup. Un seul hamburger au menu, mais délicieux. Un mélange magique de côtes de bœuf, de poitrine, de bacon et porc fumé avec laitue, tomate, fromage, le tout arrosé d’une sauce secrète. The Le Tub Saloon 1100 N Ocean Dr, Hollywood La réputation de l’endroit repose surtout sur les hamburgers – Oprah Winfrey les a déjà qualifiés comme étant les meilleurs aux États-Unis –, mais les fruits de mer relativement abordables sont également très réussis. Les crevettes cuites à la vapeur et assaisonnées aux épices Old Bay sont divines. Dans les plats très populaires, on compte aussi le sandwich au poisson frais du jour et la salade de fruits de mer composée de crevettes, de crabe et de saumon. Les meilleurs restaurants de barbecue Hardwood Smokehouse 508 North Citrus Ave, Crystal River 5400 SW College Road, Ocala Installé à Crystal River et à Ocala, le Hardwood Smokehouse vaut à lui seul le détour. Les côtes levées tendres et goûteuses ainsi que la poitrine de bœuf fumée font la renommée de la région. Et que dire des crêpes de maïs préparées sur place et servies en accompagnement, du porc effiloché ou de leurs multiples variétés de sauces maison ? Les portions sont très généreuses et les prix abordables. Big Lee’s Serious about Barbecue 3925 SE, 45 th Ct, Ocala À Ocala, le food truck du chef propriétaire Rashad Jones est devenu une star du Food Network grâce à ses recettes hallucinantes ! Ouvert les vendredis et samedis. Tom Jenkin’s Bar-B-Q 1236 S Federal Hwy, Fort Lauderdale Un vrai paradis du barbecue à Fort Lauderdale ! L’énorme fumoir en briques est construit à même la cuisine. On dit de leurs côtes levées qu’elles sont extraordinaires. En plus des divines viandes fumées, le resto est également reconnu pour le chou vert, le mac & cheese et la fameuse tarte à la patate douce. Blue Willy’s BBQ 1190 E Commercial Blvd, Oakland Park (Fort Lauderdale) En roulant sur la US 1, à l’angle de McNab, vous pourriez facilement passer devant ce temple de la viande sans jamais vous en rendre compte. Que ce soit le porc effiloché à la façon des Caroline ou la poitrine de bœuf fumé maison au bois de noyer, le résultat est exceptionnel. Optez pour les pains aux oignons et essayez le merveilleux pastrami coupé à la main. Captain’s BBQ 5862 N Ocean Shore Blvd Palm Coast (nord de Daytona) On classe Captain’s BBQ comme l’un des meilleurs restaurants de barbecue des États-Unis. Vous aimerez le charme rustique de l’endroit, un peu caché sous de grands chênes garnis de mousse espagnole. La réputation de sa viande fumée n’est plus à faire et ses plats d’accompagnement sont tout aussi réussis. Gardez-vous quand même un peu de place pour le superbe gâteau au fromage. Des fruits de mer beaux, bons, pas chers Bar Harbor Seafood 2000 Premier Row, orlando Située à 30 minutes de Disney, cette poissonnerie, qui fournit les restaurants et les épiceries du coin en produits de la mer frais, est ouverte au public. En plus de pouvoir rapporter à la maison quelques produits, vous pourrez déguster sur place le meilleur lobster roll des environs ou acheter votre homard cuit à un prix très abordable. J.B’s Fish Camp 859 Pompano Ave, New Smyrna Beach (Daytona) Ce restaurant reste LA référence lorsqu’on veut manger des fruits de mer sans se ruiner dans la région. Sa terrasse au bord de l’eau est construite au bord de l’Intra­coastal dans un secteur tranquille, au sud de la ville. Tout y est délicieux, mais on vous suggère fortement les huîtres crues, les divines boules de crabe ou les bouchées d’alligator. Vous pouvez louer des kayaks ou des planches à pagaie sur place, histoire de brûler les calories. Pearly’s Beach Eat 45 Papaya St, Clearwater Beach 903 Douglas Ave, Dunedin 27001 US Hwy 19 N, Suite 1071, Clearwater Ce petit resto extérieur en bord de mer est un incontournable pour ses tacos de poisson frais ou pour ses salades accompagnées de crevettes. Le menu compte aussi un choix varié, dont le très populaire Baja Bowl. Les chips et la salsa maison sauront plaire à toute la famille. On commande son festin à la fenêtre du petit casse-croûte. Ensuite, on déguste le tout assis à une table en forme de planche de surf. Très original ! N’oubliez surtout pas d’essayer en dessert la Key lime pie bar, cette tarte à la lime trempée dans le chocolat noir et servie sur un bâton. Hallucinant ! The Whale’s Rib 2031 NE 2nd St, Deerfield Beach Situé tout près de la plage de Deerfield Beach, ce petit restaurant toujours bondé a su maintenir, année après année, une réputation d’excellence. Pour commencer, on y retrouve une bonne sélection de soupes, telles que la bisque de homard, la chaudrée de palourdes ou de conques. La salade de homard et les sandwichs au poisson apprêtés la manière de Key West (chou rouge, vinaigrette mille îles et fromage) constituent les choix les plus populaires. Ne manquez pas de vous gaver des fameuses croustilles maison. Du bœuf, du bœuf, rien que du bœuf Manny’s Original Chophouse 5 adresses à proximité d’Orlando, dont 8520 W Irlo Bronson Memorial Hwy, kissimmee Chez Manny’s est l’endroit idéal dans la région d’Orlando pour trouver les meilleurs steaks, beaux, bons, pas chers. Le décor a des allures de garage rétro avec ses poignées fabriquées d’anciens pistolets à essence et ses centaines de plaques d’immatriculation qui ornent les murs. Les steaks vieillis à point et cuits à la perfection sont à l’honneur. Tous les plats principaux sont servis avec leur légendaire immense bol de salade et leurs petits pains chauds maison offerts avec un beurre à la cannelle. Satisfaction garantie ! Okeechobee Steak House 2854 Okeechobee Blvd West Palm Beach Cet établissement qui a pignon sur rue depuis 1947 est le plus ancien steak house de la Floride. Leur technique de vieillissement de la viande sur place est un secret de famille bien gardé. La tendreté, la saveur et la qualité de leur bœuf ainsi que le service hors pair sont sans contredit la recette de leur succès. Vous trouverez sur la carte du steak, des fruits de mer, du porc et du poulet. De quoi plaire à tous les palais. STK 2305 Collins Ave, Miami Beach Dans un décor sophistiqué de chandeliers en cornes de taureaux, on s’attable devant un burger de bœuf Wagyu ou un juteux bifteck, accompagné d’un mac & cheese au homard. En soirée, l’ambiance s’électrifie au son des derniers succès mixés par les DJ invités, dont la renommée attire les vedettes. Vous risquez d’y croiser Paris Hilton et le clan Kardashian. Bern’s Steakhouse 1208 S Howard Ave, Tampa Avec une cave à vins dépassant le demi-million de bouteilles, l’amateur de grillades trouve assurément le parfait accord avec sa pièce de viande chez Bern’s, dont le prix varie selon l’épaisseur. La maison fondée en 1953 a une cave remplie de fromages artisanaux et une pâtisserie. Gardez-vous une petite place pour le dessert ! Chops City Grill 837 S 5 th Ave, Naples 8200 Health Center Blvd Bonita Springs Avis aux maîtres du grill : ce resto élève la cuisson au charbon de bois au niveau de l’art. La viande vieillie sur place possède une tendreté et un goût savoureux. Servie avec des légumes grillés ou d’onctueuses purées, elle fait de l’endroit un incontournable ! Les meilleurs restos de fruits de mer 12 A Buoy 22 Fishermans Wharf, Fort Pierce Assurément l’un, sinon le meilleur restaurant de fruits de mer de Floride. Le voyage jusqu’à Fort Pierce vaut le détour pour pouvoir savourer leur fameux plat de pâtes Offshore Pasta, un mélange de palourdes, crevettes, pétoncles, et poisson au vin blanc et tomates servi sur des linguettine (version plus étroite des linguine). À cela s’ajoutent une grande variété de poissons frais et une Key lime pie du tonnerre ! Notre conseil : ne faites pas l’erreur de vous en priver ! Blue Moon Fish Co 4405 W Tradewinds Ave Lauderdale-By-The-Sea On ne dit que de bons mots à propos de cet établissement situé sur l’Intracoastal à Lauderdale-by-the-Sea. D’abord pour sa grande offre de plats de fruits de mer classiques, mais également pour les plats carnés. Le super brunch du dimanche, incluant champagne à volonté au prix de 69,95 $, est très populaire. Eddie V’s Prime Photo Facebook 7488 W Sand Lake Rd, Orlando 4400 W Boy Scout Blvd, Tampa Cette chaîne de restaurants de fruits de mer de très grande qualité vous fera vivre une expérience culinaire sensationnelle. De son bar à huîtres décadent aux entrées toutes plus alléchantes les unes que les autres, avec les plats principaux tout simplement divins, les poissons, mollusques et crustacés vous renverseront, tout comme l’addition d’ailleurs. Joe’s Stone Crab 11 Washington Ave, Miami Beach Si vous cherchez une adresse absolument incontournable pour découvrir les meilleurs plats de fruits de mer de la région de Miami, vous y êtes. On attribue à Joe Weiss, le fondateur de ce resto légendaire, l’apprêt de ce délicieux crustacé local appelé stone crab (crabe caillou noir). Goûter à la meilleure Key Lime Pie Better than Sex 926 Simonton St, Key West 1905 N Orange Ave, Orlando Son décor intimiste et feutré laisse place à l’imagination. Mais détrompez-vous, vous êtes bel et bien au paradis du dessert. Les Key lime pies sont simplement irrésistibles. Ouvert en soirée seulement. Fireman Derek’s World Famous Pies 2818 N Miami Ave, Miami En plus d’être pompier à Miami, Derek Kaplan est un magicien des sucreries. Sa signature ? Ses fameuses Key lime pies. Tout simplement divines ! Profitez de votre visite pour explorer le quartier branché de Wynwood. Kermit’s Key West Lime Shoppe 802 Duval St, Key West 200 Elizabeth st, Key West Ne boudez pas votre plaisir et laissez-vous tenter par leurs Key lime pies. Vous pourrez même vous en délecter au bord d’un petit étang joliment aménagé où batifolent des poissons rouges. Profitez-en pour goûter aux popsicles à la Key lime trempés dans le chocolat. Sister’s Honey 247 E Michigan St, Orlando Récipiendaires de plusieurs prix, les Key lime pies de Sister Honey’s comptent parmi les meilleures de toute la Floride. Elles sont un vrai délice pour le palais. Laissez-vous également tenter par les tartes aux pommes et celles à la noix de coco. The Florida Key Lime Pie Company 25 N Orlando Ave, Cocoa Beach Situé à Cocoa Village, à l’est d’Orlando, là où a lieu annuellement le Key Lime Pie Festival, cet endroit demeure un incontournable pour goûter aux meilleures Key lime pies ! L’endroit comprend aussi un tiki bar et une boutique, où l’on retrouve des produits typiquement floridiens. Manger ou boire en admirant le coucher de soleil Latitude’s Restaurant 245 Front St, Key West Même si Mallory Square est l’endroit le plus couru de Key West pour contempler le soleil couchant, rien ne vaut Latitude’s pour un repas romantique à la brunante. Ce resto en plein air est situé sur l’îlet Sunset Key, auquel on accède par traversier. On s’y attable face au golfe du Mexique, les pieds dans le sable, pour se délecter d’un cake de crabe farci au homard et une bisque de fruits de mer. Mais surtout, on savoure le sentiment d’être sur son île privée ! Sundowners Photo Facebook 103 900 Overseas Hwy, Key Largo Située à l’entrée des Keys, cette autre magnifique terrasse en bord de mer vous plongera en plein cœur d’un paradis tropical digne d’une carte postale. En plus de la saisissante vue panoramique, les petits et les grands prendront plaisir à nourrir les tarpons, d’énormes poissons rôdant près des quais avoisinants. On y sert l’une des meilleures Key lime pies de la région. Bayside Seafood Grill & Bar Photo Facebook 4270 Gulf Shore Blvd, Naples Lécher les vitrines des boutiques de luxe de Naples, ça creuse l’appétit. On s’offre un goûter et un verre au resto Bayside Seafood Grill & Bar du centre commercial The Village Shops. Surplombant les canaux du quartier Venietian Bay, la terrasse offre un panorama saisissant des reflets orangés et rosés qui éclairent le golfe du Mexique. Le menu, préparé par le réputé chef napolitain Tony Ridway, n’est pas mal non plus. Stiltsville Fish Bar Photo courtoisie, Stiltsville Fish Bar 1787 Purdy Ave, Miami Beach Le bien nommé Sunset Harbour baigne dans la baie de Biscayne, juste devant les gratte-ciel de Miami. Pourtant, rares sont les restos du secteur à profiter de cet unique paysage. C’était avant l’ouverture du Stiltsville Fish Bar en 2017. Avec des allures de cabane de pêcheur hipster, la cuisine est dirigée par d’anciens concurrents de l’émission Top Chef qui accompagnent les fruits de mer de mets et de sauces typiques du sud, comme le spoon bread, un pain de maïs à l’aneth. On s’installe sur le patio avec vue sur la marina du quartier. Explorer & bouger Destinations romantiques Lovers Key State Park Lee County (Fort Myers Beach) Comme son nom l’indique, Lovers Key était jadis une île réservée uniquement aux amoureux, située à quelques battements d’ailes de Fort Myers. La quiétude de ses sentiers et de ses plages en fait une destination idéale pour se retrouver en famille ou avec l’être cher. Avec un peu de chance, vous y observerez des dauphins, des lamantins et des balbuzards. Amélia Island Nassau County (au nord de Jacksonville) Reconnaissable entre mille grâce à son architecture victorienne, son fort de la guerre de Sécession et ses marais salants, l’île d’Amelia promet aussi calme et intimité sur son rivage de 20 km de dunes blanc doré. Qu’on parcoure les bistros, pâtisseries et boutiques du centre historiques main dans la main ou qu’on s’offre une excursion à cheval le long de sentiers bordés de chênes moussus, on s’arrête pour admirer les spatules rosées, les hérons bleus et les grandes aigrettes. Little Torch Key Monroe County (Keys) À 5 km au large de Little Torch Key, sur la route des Keys, les nouveaux mariés trouveront le summum du luxe pour leur lune de miel : une île-hôtel regroupant une vingtaine de bungalows sur pilotis. Accessible uniquement par bateau (ou hydravion) et avec l’entrée réservée aux 16 ans et plus, le Little Palm Island Resort & Spa (littlepalmisland.com) est un véritable sanctuaire. Les téléphones et les téléviseurs y étant interdits, tous n’auront d’autre choix que de décrocher. Naples Collier County Du côté du golfe du Mexique, la chic ville de Naples est l’une des destinations les plus populaires des États-Unis auprès des Américains retraités et fortunés. Il n’est pas rare d’y voir des propriétés valant plus de 40 millions $. La propreté de ses rues et de sa plage principale vous séduira. À la brunante, faites une promenade en amoureux sur son long quai de pêche et n’oubliez surtout pas votre appareil photo. Key West Photo Adobe Stock Monroe County Au coucher du soleil, Key West est l’hôte des fameux Sunset Celebration. Les soirs où la température le permet, des milliers de curieux se rassemblent à Mallory Square pour y observer, cocktail à la main, la tombée du jour. La symphonie des clics des appareils photo rappelle un tapis rouge un soir de première, mais cette fois-ci, la vedette est l’astre du jour arborant fièrement ses plus belles couleurs. De belles excursions de paddleboard Sur la rivière Loxahatchee Jupiter Outdoor Center au Riverbend Park (9060 Indiantown Road, Jupiter) S’il n’y avait qu’une seule excursion de paddleboard à faire en Floride, ce serait sur la rivière Loxahatchee. D’une incroyable beauté, cette rivière est la seule en Floride, avec la Wekiva, à être protégée et qualifiée par le Congrès américain de « Wild and Scenic » (sauvage et pittoresque). Paddleboard New Smyrna Beach 175 N Causeway, New Smyrna Beach Pourquoi payer cher une excursion de bateau pour voir des dauphins quand on peut facilement en croiser à quelques mètres de nous à bord d’une planche de SUP ? Pour l’expérience de votre vie, partez à l’aventure sur l’Indian River en compagnie du sympathique Erik Lumbert. Expert dans cette discipline, il est le maître du paddleboard en Floride. Vous pouvez aussi louer un kayak. Urban Kai Stand Up Paddleboarding 700S Florida Ave., Tampa 13 090 N Gandy Blvd, Saint Petersburg Attention, on peut devenir accro au SUP, surtout en Floride ! Ce sport est de plus en plus populaire, surtout en raison de la facilité pour en apprendre les rudiments. Si vous séjournez dans la région de Tampa, tournez-vous vers Urban Kai, Stand Up Paddleboarding, une entreprise réputée qui vous fera découvrir, de votre planche, une riche vie marine et des points de vue extraordinaires de la ville. Paddleboard Orlando 115 N Orlando Ave, Suite 109, Winter Park (Orlando) Si les parcs d’attractions d’Orlando ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez suivre le courant de la Wekiva River, dans le Wekiva Springs State Park, au nord d’Orlando, en SUP ou en kayak. SUP Key West/ Stand Up Paddleboard Eco-Tours 5001 5th Ave, Key West Le SUP est encore plus agréable dans la région de Key West. Les eaux oscillant entre le vert émeraude et le bleu sont à ce point transparentes que vous pourrez distinguer des poissons tropicaux, des raies, des tortues, des homards et même des méduses tout autour de votre planche. En plus de son emplacement idéal, on choisit SUP Key West pour l’expérience de ses guides dûment formés en biologie marine et en écologie. Tomber amoureux des lamantins Blue Springs State Park Photo courtoisie, Bird’s Underwater 2100 W French Ave, Orange City Cet endroit est aussi idéal pour observer les lamantins, sans toutefois devoir louer une embarcation. De nombreuses pistes et postes d’observation sillonnent le parc. La baignade y est possible, mais uniquement en basse saison, du mois de mars à la mi-novembre. N’oubliez surtout pas votre caméra. Ces petites bêtes d’une tonne sont à croquer sur le vif ! Manatee Viewing Center 6990 Dickman Rd, Apollo Beach (Tampa) Ce parc d’une cinquantaine d’acres est considéré comme un véritable refuge pour les lamantins. Les mammifères y reviennent chaque année pour se laisser caresser par les eaux chaudes du parc. Les visiteurs se baladent dans des sentiers et postes d’observation ou au centre d’interprétation. Le respect est toujours de mise à l’égard de cette espèce menacée. Lee County Manatee Park 10901 Palm Beach Blvd, Fort Myers Havre de paix et d’eau chaude pour lamantins frileux durant la saison hivernale, ce parc offre aux visiteurs des postes d’observation, de splendides plantes indigènes ainsi qu’un jardin de papillons. La réserve dispose d’espaces à l’ombre pour pique-niquer en toute quiétude. Même les alligators sont nos amis Hillsborough River State Park 15402 N US Hwy 301, Thonotosassa (Tampa) Un lieu enchanteur situé à un jet de pierre de Tampa pour les randonneurs, campeurs et kayakistes. On y loue vélos et kayaks. Il est certain que vous y verrez des alligators. N’oubliez pas votre caméra et évitez les bains de pieds ! Merritt Island Merritt Island National Wildlife Refuge, 1987 Scrub Jay Way, Titusville (est d’Orlando­­­) Situé tout près du Kennedy Space Center, à l’est d’Orlando, ce parc est l’un des refuges pour alligators de la Floride. Il regorge également de dizaines d’espèces d’oiseaux. L’endroit est aménagé afin de permettre aux curieux de visiter les lieux en toute sécurité à bord de leur véhicule. Ocala National Forest Silver Springs (nord d’Orlando) Juste au nord d’Orlando, ce parc compte une bonne dizaine de lacs, de nombreuses rivières, mais il est d’abord reconnu pour la beauté exceptionnelle de ses sources d’eau claire. Endroit isolé et sauvage, il comblera les visiteurs, les randonneurs et même les campeurs. On y compte les alligators par centaines et les ours noirs y abondent. Everglades National Park Photo Marie Poupart Anhinga Trail 40001 State Rd 9336, Homestead Le climat subtropical de cette région de la Floride offre aux alligators un environnement idéal où la chaleur et l’humidité se côtoient. On y a aménagé une piste d’interprétation de près de 1,6 km de longueur pour permettre aux visiteurs d’observer l’abondante faune.

Visiter

Les plus beaux musées

Phillip and Patricia Frost Museum of Science

1101 Biscayne Blvd, Miami

Le Frost Science Museum fait courir les astronomes amateurs et les aquariophiles depuis son ouverture en 2017. Et pour cause ! L’endroit est en fait trois musées en un. On y retrouve un planétarium, des salles où les dinosaures sont en vedette et un aquarium. Véritable installation phare du Frost, le bassin The Deep épouse la forme d’un cône inversé et a une hauteur de trois étages. Avec un fond entièrement vitré d’une largeur de 30 m, cet aquarium offre un point de vue inusité sur les requins, les raies et les thons, qu’on observe par en dessous. Cette innovation et l’importance accordée aux programmes jeunesse et à l’aménagement du site (en maximisant la vue sur la baie de Biscayne, par exemple) ont notamment valu au musée la médaille présidentielle d’excellence en sciences.

Salvador Dalí Museum Photo Marie Poupart

1 Dalí Blvd, Saint Petersburg

Vous trouverez ce musée dédié à Salvador Dalí sur le campus même de l’University of South Florida, à Saint Petersburg. Une découverte mémorable et intime vous attend dans la plus belle et plus importante collection au monde de ce peintre espagnol­­­, reconnu pour son style surréaliste. Cette visite au cœur de l’excentricité de l’un des plus célèbres peintres du XXe siècle vaut le détour.

Vizcaya Museum & Gardens

3251 S Miami Ave, Miami

On doit à l’architecte F. Burrall Hoffman l’érection du Musée Vizcaya en respectant, en tous points, l’aspect des villas italiennes du XVIe siècle. Découvrez une importante collection de pièces de musée du XVe au XIXe siècle. La magnificence de ses jardins vous en mettra plein la vue !

The Ernest Hemingway Home and Museum

907 Whitehead St, Key West

Refuge pendant plus de 10 ans du célèbre auteur Ernest Hemingway, cette demeure date de 1851. Elle regorge d’effets personnels ayant appartenu à l’auteur. La cave à vin vaut à elle seule la visite. L’aménagement des jardins et la construction de la piscine à l’eau de mer auraient coûté, à l’époque, une fortune à réaliser. Les visites guidées se font en anglais seulement, mais vous trouverez de la documentation en français sur place.

Flagler Museum courtoisie

1 Whitehall Way, Palm Beach

Né en 1830, M. Flagler était d’origine modeste. Il a fait fortune notamment dans les chemins de fer et le pétrole. Cette demeure est le fidèle reflet de sa réussite professionnelle et sociale. L’opulence y règne en maîtresse absolue, partout où se posent les yeux des visiteurs. À ne pas manquer !

Les rues où déambuler

Atlantic Avenue Delray Beach

Cette rue est vraiment le centre névralgique de Delray Beach, une petite ville un peu au nord de Fort Lauderdale. On aime y flâner pour découvrir des boutiques inusitées, de belles galeries d’art, des restos élégants avec terrasse et plusieurs bars invitants ! Puis, tout au bout, à l’intersection de la A1A, se déploie la belle plage de Delray Beach. À noter que cette rue est fermée à l’occasion de certains festivals et, parée de toute la décoration du temps des Fêtes, elle est particulièrement agréable à visiter !

Fifth Avenue South

Naples

Bordée de palmiers et d’édifices coloniaux rose corail et jaune canari, Fifth Avenue South est la destination magasinage des VIP de Naples, l’attitude hautaine en moins. Chacun trouve son compte dans les boutiques griffées pour enfants ou chez les designers émergents. Il faut également voir la très jolie Third Street South, à quelques blocs du célèbre Naples Pier, pour ses boutiques et ses restaurants !

Duval Street

Key West

De jour, on arpente la portion sud de Duval Street pour admirer les manoirs à l’architecture victorienne. Du coucher de soleil jusque tard dans la nuit, c’est une ambiance de carnaval qui anime le nord de l’artère. Les spectacles de musique résonnent depuis les bistros et pubs, nous invitant à nous déhancher directement sur la chaussée !

Worth Avenue Photo Marie Poupart

Palm Beach

Sur Worth Avenue, vous marcherez sur 400 mètres aménagés comme une grande place méditerranéenne qui ont attiré les Chanel, Tiffany, Vuitton, Ralph Lauren et autres marques de luxe. Entre les vitrines de ce Rodeo Drive floridien, des arcades s’ouvrent sur des cours intérieures avec cafés, galeries d’art et parcs.

Collins Avenue

Miami Beach

Les guides touristiques classent les hôtels d’Ocean Drive parmi les plus beaux attraits de style Art déco de Miami. Nous préférons toutefois les édifices de l’avenue Collins, entre la 10 th et la 13th Street plus précisément. Franchissez la porte de l’hôtel Essex et celle de la boutique Webster pour admirer de visu les charmes se cachant derrière ces façades fantaisistes.