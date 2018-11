Bombardier: Ottawa veut «tout faire» pour aider les travailleurs

Ottawa veut «tout faire» pour aider les travailleurs de Bombardier, a fait savoir le ministre François-Philippe Champagne de passage à Québec jeudi.

Un peu plus tôt, Bombardier a annoncé qu'elle abolira 5000 emplois, dont 2500 au Québec au cours des 18 prochains mois.

«On va tout faire. C'est certain que quand on a un grand pôle comme celui-là, on espère que ces gens-là pourront trouver des emplois dans ce secteur-là, a dit le ministre des Infrastructures et des Collectivités. On va continuer de voir avec nos homologues de Québec ce qu'on peut faire pour les travailleurs et les travailleuses. C'est vraiment la préoccupation, l'enjeu de ce matin, c'est de voir comment on peut faire.»

«Mais, c'est clair qu'une nouvelle comme ça juste avant Noël pour 2 500 familles qui vont être touchées, c'est une nouvelle qu'on prend très au sérieux. C'est pour ça que ce matin avec nos homologues de Québec, on va voir ce qu'on peut faire.»

Quant à savoir ce qui pourrait concrètement être fait, le ministre n'a pas voulu s'avancer, mais il a réitéré l'importance qu'a cette industrie aux yeux du fédéral.

«Vous savez, nous on a investi dans cette industrie-là. On sait que l'industrie aérospatiale au Canada, c'est une industrie importante. On parle de plus de 200 000 travailleurs et travailleuses, 3000 PME, dont une grande partie au Québec. Le 3e pôle de l'aéronautique mondial est chez nous. Après Seattle et Toulouse, c'est Montréal.»

Quant aux chances des travailleurs licenciés de se trouver un autre emploi dans le même secteur, M. Champagne a espoir. «On sait que Montréal c'est un grand pôle, on a Bell hélicoptère, on a CAE, on a Pratt et Whitney, donc on a réussi à créer cette grappe industrielle là qui permet un peu de mobilité.»