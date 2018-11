Canadien: Incapable d’achever les Sabres

« En troisième période, à 5 à 4, il faut trouver une façon de gagner. On a le même système, il faut juste mieux l’exécuter. Sur les premiers buts, les avants étaient trop éloignés des défenseurs. On a laissé beaucoup trop d’espace en zone neutre. » – Jonathan Drouin

Auteur de son premier but dans l’uniforme du Canadien, Matthew Peca trouve inconcevable que ses coéquipiers et lui aient été incapables d’achever les Sabres.

« Les attaquants ont un gros rôle à jouer en territoire défensif. On doit jouer plus serré et empêcher l’adversaire de prendre de la vitesse. » – Andrew Shaw