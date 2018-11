Carnaval de Québec: nouvelle mouture pour le défilé

Cirque, pyrotechnie, rock et technologie s’entremêleront notamment dans le cadre de la nouvelle mouture du défilé du Carnaval de Québec qui défilera sur Grande Allée les 9 et 16 février prochains. Le concept se veut maintenant être un « show » hivernal, selon le consultant pour l’organisation, Daniel Gélinas.

Tel que promis par le Carnaval de Québec, le concept derrière le défilé sera revampé avec l’arrivée de l’ex directeur-général du Festival d’été de Québec, Daniel Gélinas, à titre de consultant au sein de l’organisation.

Les traditionnels chars allégoriques seront remplacés par cinq tableaux, cinq scènes, afin de présenter un spectacle, un « show » aux carnavaleux.

La troupe de cirque Flip Fabrique, Interférences arts et technologies, Collectif avec Dance Laury Dance, Pur FX, les Ateliers du Carnaval et Bonhomme s’activeront sur chacun des tableaux. Le Roi de la fête ouvrira le défilé alors chacune des cinq prestations durera 5 minutes et sera répétée six fois.

Quatre performances ambulantes s’articulant autour des animaux nordiques entrecouperont chacun des cinq tableaux.

Les deux défilés déambuleront sur la Grande Allée, entre l’avenue des Érables et place George-V.

Plus de détails à venir...