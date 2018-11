Décès de François Macerola, ancien dirigeant de Téléfilm Canada et de la SODEC

MONTRÉAL | Le gestionnaire d’institutions culturelles François Macerola, qui a notamment été à la tête de Téléfilm Canada, de la SODEC, de l’Office national du film du Canada (ONF), de la Place des Arts et du Cirque du Soleil, est décédé jeudi.

Plusieurs organisations, dont Téléfilm Canada, l’ONF et la SODEC ont confirmé l’information.

François Macerola s’est éteint des suites «d’une longue maladie», a indiqué la SODEC à l’Agence QMI.

Âgé de 76 ans au moment de son départ, il était le conjoint de l’animatrice Suzanne Lévesque.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a offert ses sympathies aux proches de François Macerola sur Twitter.

«Mes sympathies à Suzanne et à toute la famille. Un grand connaisseur culturel et un grand jouisseur de la vie. Repose en paix François», a écrit M. Legault.

Dans un communiqué, Téléfilm Canada – dont François Macerola a été le directeur général de 1995 à 2001, et président du conseil d’administration en 2001-2002 – a salué le départ d’un «allié de longue date et un leader qui possédait une vision unique et un don inné pour les communications».

François Macerola a œuvré à l’ONF de 1976 à 1989 (où il a tour à tour été directeur du programme français, directeur général, commissaire à la cinématographie et membre du conseil d’administration), au Cirque du Soleil de 2003 à 2009, à la Place des Arts de 2004 à 2008 et à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) de 2009 à 2014.

Selon Téléfilm Canada, François Macerola s’est impliqué dans le secteur privé chez Malofilm Distribution et chez QuébéComm, où il a été membre du conseil d’administration.

En novembre 1998, François Macerola s’était porté candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Vimont, à Laval. Il avait été battu par David Cliche, du Parti québécois.