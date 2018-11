Des millions de dollars du fédéral pour enrayer la violence liée aux gangs

OTTAWA | Le fédéral fait pleuvoir les millions de dollars pour tenter d'enrayer la violence liée aux gangs et aux armes à feu au pays à l'aide de multiples moyens, des chiens détecteurs aux appareils rayons X.

«La violence liée aux armes à feu n'a pas sa place au Canada. La lutte contre le trafic d'armes à feu est une étape importante pour éliminer [ce type de] violence», a indiqué jeudi le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.

«Ces fonds aideront à intercepter et à arrêter le trafic illégal d'Armes à feu et permettr[ont] aussi de collecter davantage de renseignements sur les gangs de qui seront utilisés pour perturber leurs mouvements et leurs activités», a-t-il continué.

La violence liée aux armes à feu est à la hausse au pays. En 2017, le taux d'infractions qui y sont associées a augmenté pour la troisième année consécutive. Cette même année, 467 armes à feu ont été saisies à nos frontières, une hausse de 19% par rapport à l'année précédente.

Pour y faire face, Ottawa a donc annoncé jeudi investissement de 86 M$. Une part ira à l'Agence des services frontaliers pour former et déployer des chiens détecteurs à des endroits stratégiques à la frontière, pour une formation pour détecter les biens dissimulés dans les véhicules, ainsi qu'étendre la technologie rayon X aux centres postaux et aux installations de fret aérien.

Une autre part ira à la Gendarmerie royale du Canada pour renforcer les capacités d'enquêtes, la formation, les inspections, la technologie et le renseignement.

Ottawa met aussi à la disposition des provinces 200 M$ pour répondre à leurs besoins particuliers en matière de lutte aux violences liées aux armes à feu et aux gangs.

Le fédéral avait déjà annoncé qu'il comptait investir de telles sommes l'an dernier, mais sans dire à quoi elles serviraient exactement.