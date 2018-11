Cross-country: le Rouge et Or en confiance à l’aube du Championnat canadien

Le Rouge et Or cross-country a pris la direction de Kingston, en Ontario, où ils prendront part au Championnat canadien U Sports, samedi. Et ils l’ont fait avec confiance.

Le podium est envisageable, autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes sont actuellement classés au quatrième rang national, tandis que les dames, elles, viennent deuxièmes derrière l’Université Queen’s.

«On a eu une super bonne saison jusqu’à maintenant, alors on est confiants. [...] L’objectif ultime chez les femmes serait de l’emporter et on sait qu’on peut le faire même si ce sera une chaude lutte, particulièrement avec les universités Queen’s et Guelph. Pour les gars, on a une équipe jeune qui a eu beaucoup de succès dans les dernières années, donc c’est une nouvelle génération. Si on a une bonne journée, le podium par équipe est réaliste», a mentionné l’entraîneur du Rouge et Or Félix-Antoine Lapointe, jeudi, lors d’un entretien avec Le Journal.