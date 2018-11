Enfin de bonnes nouvelles de Crackdown 3

On en a appris un peu plus sur Crackdown 3, samedi pendant le Xbox FanFest à Mexico City: l'exclusivité Microsoft sera lancée le 15 février, et un mode multijoueur aux allures très dynamiques, Wrecking Zone, risque d'exciter plusieurs joueurs.

Deux équipes de cinq agents s'affronteront sur un terrain destructible et changeant. Le but du jeu est simple: éliminer les joueurs adverses.

Retardé de nombreuses fois, tout indique que le développement de Crackdown 3 est presque terminé.

Dans un terrain de jeu ouvert, le but est de reprendre la rue et les gratte-ciel de New Providence, une ville d'un futur proche, des mains de l'organisation criminelle TerraNova.

Les détenteurs d'Xbox Game Pass seront heureux d'apprendre que Crackdown 3 sera jouable sur la plateforme dès la sortie.