«Je n’ai pas été assez bon» – Carey Price

« On va aller droit au but, je n’étais pas assez bon », a résumé le numéro 31 pour décrire sa sortie face aux Sabres.

Price a conclu une soirée des plus pénibles en donnant un but faible sur un tir frappé de Rasmus Ristolainen en prolongation. Les Sabres ont marqué six buts sur seulement 31 tirs. Le gardien originaire d’Anahim Lake a prolongé à quatre sa série de rencontres où il accorde quatre buts ou plus.