Jetlines veut décoller de l’aéroport de Saint-Hubert

La compagnie à rabais Jetlines veut offrir des vols depuis l’aéroport de Saint-Hubert à Longueuil dès 2020.

Toutefois, les autorités de l’aéroport devront obtenir le feu vert d’Ottawa pour que ce projet se réalise.

«Nous redoublons nos efforts pour obtenir un statut désigné. Nous pourrons ainsi offrir à moindre coût des services de contrôle de sureté de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Parallèlement à ces efforts, nous cherchons à obtenir des services de douanes et d'immigration de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), une exigence pour offrir des vols transfrontaliers. Nous voulons endiguer l'exode des Québécois qui se déplacent aux États-Unis pour prendre l'avion», a affirmé Jane Foyle, directrice générale de DASH-L, l'organisme à but non lucratif responsable de l'aéroport, par communiqué, jeudi.

En plus des approbations réglementaires de la part du fédéral, l’aéroport devra construire une aérogare et remettre à neuf sa piste principale.

De son côté, Jetlines souligne que l’aéroport de Saint-Hubert a l’avantage d’être situé tout près de Montréal.

«Les voyageurs de la métropole devraient avoir accès à des vols internes à bas prix. Et ceux qui veulent s'envoler vers le Sud ne devraient pas avoir à traverser la frontière jusqu'à Plattsburgh. L'aéroport peut compter sur notre soutien total et nous avons hâte de collaborer à la conception et à la construction des infrastructures qui abriteront Jetlines à Montréal», a déclaré Javier Suarez, président-directeur général de Jetlines, qui est basée en Colombie-Britannique.

Les responsables de l’aéroport comptent communiquer rapidement avec le ministre fédéral des Transports Marc Garneau afin d’obtenir les outils nécessaires pour que des avions de ligne puissent offrir leurs services à Saint-Hubert.