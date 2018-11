La marque préf des vedettes québécoises est ENFIN disponible, mais pour un temps limité

Pour certains, le mois de novembre est une période sombre, mais la marque chouchoute des vedettes québécoises, De L’Ile, en a décidé autrement cette année.

Elle a plutôt choisi de contrer la grisaille en s’installant temporairement, du 11 novembre au 3 décembre, au Ausgang Plaza à Montréal, afin de vendre des pièces colorées pour ensoleiller votre mois.

Les créatrices expliquent clairement pourquoi novembre est le mois idéal pour tenir leur boutique éphémère:

«Chaque année, quand novembre arrive, il nous semble que rien ne va plus: les journées raccourcissent, la température baisse, les gars se font pousser la moustache. Mais si on mettait un peu de couleur et de chaleur dans la froide grisaille de novembre, peut-être y croirait-on, que le temps est bon et que le ciel est bleu?! Certains appelleront ça du déni, mais nous on dit que c’est du génie!»

Lors de cette vente, vous pourrez mettre la main sur la collection de NOVEMBRRRE (LE TEMPS EST BON), composée, entre autres, des fameuses culottes «doigt dans le péteux» qui seront vendues en quantité limitée (30 seulement). Assez originale merci!

De plus, des chandails et des foulards en polar de presque toutes les couleurs seront aussi disponibles, en plus de jolis sacs colorés pour pimper vos kits d’hiver!

Rappelons-nous que plusieurs de nos vedettes préfs ont collaboré avec la marque ou ont tout simplement craqué pour l'une de leurs pièces funky.

Mariana Mazza

Alex Nevsky

Kroy

Sophia Bel

