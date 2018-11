La mère d’un homme mort après s’être injecté du silicone dans les testicules blâme le leader d’un culte fétichiste

Un homme australien est mort le mois dernier après qu’une injection au niveau de ses testicules ait mené à une l’hémorragie fatale et sa mère croit qu’un culte sexuel en est responsable.

Jack Chapman, un homme de 28 ans qui vivait à Seattle est mort du Syndrome de l’embolie du silicone selon le King County Medical Examiner’s Office.

Chapman, qui était aussi connu sous le nom Tank Heatcliff Hafertpen, était un membre actif de la communauté BDSM de Seattle. Il était aussi un des nombreux «esclaves» de Dylan Hafertepen.

Hafertepen a plusieurs milliers d’abonnés sur les médias sociaux et publie des photos salaces avec ses «pups». Plusieurs de ses «pups» incluant Jack Chapman ont des scrotums gonflés artificiellement ainsi que des corps excessivement musclés.

La mère de Chapman accuse Hafertepen pour avoir initié son fils aux modifications qui allaient lui coûter sa vie. Elle compare la relation entre Hafertepen est ses «pups» à celle d’un leader de culte et ses disciples.

«C’était du dévouement, une sorte de clan, un culte. Et pour prouver leur dévouement, ils doivent changer leurs corps» a affirmé Linda Chapman à l’émission australienne The Project diffusée cette semaine.

«Il n’était plus le même Jack. Il n’avait plus d’estime de lui-même. Il était perdu dans le culte. Il était un garçon dérangé», a ajouté la mère endeuillée.

Linda a aussi donné les détails d’un contrat que son fils a signé avec Hafertepen, lui donnant le contrôle absolu sur son corps et son âme. Elle affirme que son fils a dû prendre le patronyme de son «maître», lui donner l’entièreté de son salaire, porter une chaîne autour de son cou ainsi que couper tous ses liens avec ses proches.

Hafertepen se fait plus discret depuis la mort de Chapman.

Trois semaines avant sa mort, Chapman a signé un nouveau testament dans lequel il léguait toutes ses possessions à Hafertepen. Sa mère était déstabilisée par cette initiative.

Selon Linda, Jack et son frère autiste ont chacun reçu 200 000 dollars après la mort de leur père. Jack s’était entendu que, s’il mourait, son argent irait pour aider à couvrir les frais médicaux de son frère.

Linda a demandé à Hafertepen d’apporter lui-même les cendres de Jack en Australie. Lors de son arrivée, les caméras de The Project l’attendaient et ont capté un échange musclé entre Linda et l’homme qu’elle croit responsable de la mort de son fils.

«J’aimerais que ce soit toi qui sois mort», a-t-elle lancé avant d’exiger que l’homme quitte son domicile.

Une page Facebook en souvenir de Jack Chapman fait l’éloge de sa relation avec Dylan Hafertpen.

«La plus grande passion de Tank était celle envers son partenaire Dylan. Depuis huit ans, leur amour a vaincu des défis de tailles», peut-on lire dans une publication. «Ses derniers mots furent “Merci de m’avoir laissé te servir.”»

La page Facebook affirme aussi que Chapman est mort d’un trouble pulmonaire non diagnostiqué, ce qui contredit le rapport de coroner.

Linda Chapman compte porter plainte aux forces policières.