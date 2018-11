La production d'Occupation double dévoile malgré elle l'identité de la prochaine fille qui entrera dans l'aventure

Les gens qui ont écouté OD+ en direct se sont fait «spoiler» l'identité de la fille qui fera son entrée dans la maison des filles dimanche prochain.

On se souvient que parmi trois filles du public, l’une d’entre elles aura la chance de participer officiellement à l’émission. Leur sort est déterminé par Renaud, qui aura la «lourde» tâche de partir en voyage à Santorini avec Emira, Marilyne et Maxime et de choisir celle qu'il aimerait voir entrer dans l'aventure.

La personne gagnante devait être révélée dimanche. Or, la production semble s’être fourvoyée en dévoilant malgré elle l’identité de la fille choisie par Renaud. Une capture d’écran montrant le portrait de l’une des trois gagnantes du concours Mentos accroché au-dessus d’un lit simple a circulé sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un segment d’OD+ en direct.

Si on se fie à l’image, c’est Marilyne, la jolie rousse, qui aura la chance de peut-être trouver l’amour à OD Grèce!

Est-ce voulu de la part de la production pour faire jaser ou est-ce vraiment une bourde? C'est à suivre dimanche prochain!