L’Académie Saint-Louis veut recueillir 2,5 M$ pour un nouveau complexe sportif

L’Académie Saint-Louis a lancé hier sa campagne de financement privé de 2,5 M$ pour la construction d’un complexe sportif multidisciplinaire.

Le Mouvement Desjardins est devenu le premier partenaire privé à confirmer sa contribution totalisant 750 000 $. La campagne se déroulera sous le thème « On fait tous partie de l’équipe ».

« Le Mouvement Desjardins est engagé depuis plusieurs années dans la promotion de saines habitudes de vie chez les jeunes », a fait valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Plus de 2500 m2

Le nouveau Complexe sportif Desjardins, d’une superficie de plus de 2500 m2, sera l’un des plus vastes à Québec, avec celui du PEPS de l’Université Laval. Ces nouveaux espaces devraient combler les besoins des citoyens de la ville ainsi que ceux des élèves-athlètes de l’Académie.

Le projet comprend un gymnase triple et des estrades pour 250 personnes, un atrium, des salles de réception, de formation et de réunion pour la communauté, de même que des installations pour la tenue d’événements sportifs d’envergure nationale et internationale à Québec.

Établie depuis 1953, l’Académie Saint-Louis accueille 1 900 élèves au préscolaire, primaire et secondaire.