Statistiquement, le Canadien est un club très... robuste!

Le Canadien de Montréal a surpris plusieurs personnes depuis le début de la campagne avec leur dossier de 8-5-2.

Mais ce qui surprend encore plus, c’est que les hommes de Claude Julien viennent au deuxième rang dans la Ligue nationale de hockey pour les mises en échec.

En effet, les joueurs du Tricolore ont appliqué 415 coups d’épaule en 15 rencontres jusqu’ici.

Les Penguins de Pittsburgh et les Golden Knights de Vegas viennent respectivement aux premier et troisième rangs avec 424 et 400 mises en échec.

La défensive du Tricolore joue un grand rôle dans le rendement de l’équipe au niveau de la robustesse.

Noah Juulsen (6e, 41), Jeff Petry (7e, 40), Jordie Benn (17e, 33) et Xavier Ouellet (27e, 29) pointent en effet tous parmi les 30 meilleurs défenseurs du circuit Bettman pour les coups d’épaule.

Joel Armia est le plus robuste parmi les attaquants de l’équipe avec 36 mises en échec, ce qui est bon pour le 16e rang chez les joueurs d’avant de la LNH.