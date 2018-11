Le Pacte: des vedettes québécoises se font «ramasser» sur les réseaux sociaux

Si vous suivez des vedettes québécoises sur Instagram, Twitter ou Facebook, vous avez sûrement vu passer le fameux «Pacte» qui circule sur les réseaux sociaux.

De nombreuses stars ont fait la promotion du «Pacte pour la transition», qui vise à sensibiliser les gens au réchauffement climatique et à les encourager à réduire leur empreinte écologique. Les personnes sont invitées à signer ce pacte et à s’engager à être plus attentives à leur impact sur l’environnement, notamment en repensant leur façon de consommer, de se déplacer ou de manger.

Le geste qui se voulait positif a donné lieu à des échanges désagréables pour de nombreuses vedettes québécoises, notamment Louis Morissette, Mélanie Maynard, Julie Le Breton et Debbie Lynch-White. Sous leurs publications respectives, certains commentaires négatifs ont malheureusement détourné le message que ces vedettes essayaient de lancer.

Une chose est certaine, il n'est pas facile de faire l'unanimité, surtout sur des questions comme l'environnement. Dans son émission Le Retour de Mario Dumont à QUB radio, ce dernier s’est d’ailleurs prononcé sur le «Pacte» dans un segment qui a beaucoup fait jaser.