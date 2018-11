Les Canucks percent le mystère Jaroslav Halak

Les Canucks de Vancouver et les Bruins n’ont pas misé sur le jeu défensif, jeudi à Boston. Pas moins de huit buts ont été marqués en deuxième période seulement, dont cinq par les Canucks, qui l’ont emporté au compte de 8-5.

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak a connu un match difficile. Il a alloué cinq buts sur 19 lancers avant d’être retiré de la rencontre. Tuukka Rask n’a pas fait mieux en relève, cédant trois fois sur 13 tirs.

Avant la rencontre, Halak montrait une fiche de 4-1-2 et un taux d’efficacité de ,952.

Face à son ancienne équipe, Loui Eriksson a pour sa part offert sa meilleure performance de la saison avec deux buts et une aide. Il a par ailleurs récolté au moins un point dans un troisième match de suite après un lent début de campagne.

Bo Horvat a lui aussi réussi un doublé dans la victoire. La recrue Elias Pettersson a échoué dans sa tentative d’inscrire un 11e but en 11 matchs, mais il a malgré tout récolté une mention d’aide pour porter son total de points à 17 depuis le début de la campagne.

Le trio de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand a été à l’origine d’un but, mais il n’a pas été en mesure de museler ses adversaires. Les trois joueurs ont terminé la rencontre avec un différentiel cumulé de -8. Jake DeBrusk (deux buts, une aide) et David Krejci (trois aides) ont mené la charge pour les Bruins.

Jacob Markstrom a repoussé 23 des 28 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Les Oilers perdent encore

Les Oilers ont perdu un troisième match consécutif lorsqu’ils se sont inclinés par la marque de 4-1 face aux Panthers de la Floride, à Sunrise.

Les Oilers avaient pourtant remporté leurs neuf dernières sorties au domicile des Panthers. Ils ont ainsi conclu leur périple de quatre parties dans l’Association de l’Est avec une fiche de 1-3.

Le Québécois Jonathan Huberdeau a fait scintiller la lumière rouge dans la victoire. Le gardien Roberto Luongo a pour sa part bloqué 26 tirs.

Les Flyers reviennent de l’arrière et l’emportent

Les Flyers ont effacé un déficit de deux buts en troisième période pour finalement remporter leur duel face aux Coyotes de l’Arizona au compte de 5-4 grâce à un but de Shayne Gostisbehere en prolongation, à Philadelphie.

L’ancien du Tricolore Dale Weise a créé l’égalité avec 2 min 13 s à écouler au temps réglementaire avec son premier but de la campagne. Scott Laughton a quant à lui touché la cible deux fois.

Les Coyotes avaient eux-mêmes concédé deux buts aux Flyers avant de répliquer avec quatre filets sans réplique. Derek Stepan et Michael Grabner ont notamment touché la cible à 24 secondes d’intervalle lors de la même séquence en infériorité numérique, en deuxième période.