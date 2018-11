Les Saints au PEPS

Il y avait de la grande visite, mercredi au PEPS, pour l’entraînement du Rouge et Or.

Un recruteur des Saints de La Nouvelle-Orléans s’est pointé à Québec pour voir de ses yeux l’ailier défensif Mathieu Betts et l’ailier espacé Alexandre Savard.

Les Chiefs de Kansas City et les Steelers de Pittsburgh s’étaient déplacés plus tôt cette saison à Montréal et à Concordia respectivement lors du passage du Rouge et Or pour les voir à l’œuvre.

« On s’est parlé avant l’entraînement et il a regardé du film de nos deux joueurs dans un bureau, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Aux États-Unis, les recruteurs assistent régulièrement aux entraînements des équipes de la NCAA en début de semaine. Au Canada, c’est très rare en raison du nombre de joueurs. Le recruteur m’a posé les questions habituelles au sujet de la famille des gars, de l’école et de mon opinion des joueurs. »

Les recruteurs veulent vérifier certains points quand ils se déplacent. « Ils veulent voir bouger les joueurs, a expliqué Constantin. Ce n’est pas toujours évident sur film. Ils veulent s’assurer des mesurables [poids et grandeur]. »

Sasha Ghavami estime qu’il est trop tôt pour mesurer le réel intérêt des Saints. « Ils font leurs devoirs et la visite fait partie du processus, a précisé l’agent des deux joueurs. Il regardera du film à son retour. »

Onyemata impressionne

Le recruteur n’est pas autorisé à accorder des entrevues au sujet des joueurs qu’il a dans sa mire, mais il s’est dit emballé par les récentes performances de David Onyemata. L’ancien plaqueur des Bisons du Manitoba occupe un poste de partant sur la ligne défensive des Saints. « Il a réussi trois gros jeux lors du dernier match contre les Rams. »

Inconnu avant de débarquer en Floride, Onyemata avait laissé une excellente impression lors du East West Shrine Game à St. Petersburg en janvier 2015. Deux mois plus tard, les Bisons avaient tenu un proday à Winnipeg auquel les Saint avaient assisté avant de le sélectionner en 4e ronde [120e au total].

Des équipes de la NFL seront-elles présentes à la Coupe Dunsmore, samedi, comme ce fut le cas en 2016 à Montréal? Un recruteur des Chiefs était alors présent pour voir à l’œuvre l’ailier rapproché Antony Auclair, du Rouge et Or. « Pas à ma connaissance », a précisé Ghavami.