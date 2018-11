Louisville brise le dernier rêve de Drogba

L’ancien international ivoirien n’a rien pu faire pour sortir d’affaires Phoenix face à une rugueuse équipe de Louisville, déjà sacrée en 2017, qui a marqué le seul but de la rencontre à la 62e minute.

Alors que Phoenix faisait le siège de but de Louisville dans le final, il a tenté, sans succès, à deux minutes de la fin du temps réglementaire un retourné acrobatique.

Il défendait depuis 2017 les couleurs de Phoenix, club dont il est actionnaire, après une saison et demie passée dans l’élite nord-américaine, la MLS, avec Montréal (2015-16).

Drogba, passé par la France, l’Angleterre, la Chine et la Turquie, a notamment remporté quatre titres de champion d’Angleterre et la Ligue des champions 2012 avec Chelsea, son club de 2004 à 2012 et en 2014-15.