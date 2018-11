Noah Juulsen retranché pour le match contre les Sabres

MONTRÉAL | Il y a toujours des hauts et des bas avec un jeune défenseur. À son dernier match contre les Rangers au Madison Square Garden, Noah Juulsen ressemblait à un arrière inexpérimenté de 21 ans.

Juulsen ratera le rendez-vous avec les Sabres de Buffalo, ce soir, au Centre Bell. À l’entraînement matinal, le choix de premier tour du CH en 2015 a patiné avec David Schlemko qui n’a toujours pas reçu le feu vert des médecins pour un retour au jeu.

Karl Alzner a remplacé Juulsen en compagnie de Mike Reilly. Julien a rappelé que son jeune défenseur n’est pas en parfaite santé. Il s’était blessé lors d’un contact avec Jack Eichel contre les Sabres à Buffalo le 25 octobre dernier. Il n’avait pas joué les deux rencontres suivantes face aux Bruins et aux Stars.

«La raison que Juulsen ne joue pas ce soir, c’est qu’il a le feu vert de nos médecins, mais il n’est pas à 100%, a dit Julien. On le voit dans son jeu, ça l’affecte. On a choisi un joueur en santé avec Alzner.»

Agostino à la place d’Armia

Rappelé la veille du Rocket de Laval, Kenny Agostino fera ses débuts avec le CH. Il jouera à l’aile gauche avec les Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen. Agostino obtiendra aussi des présences au sein de la deuxième vague en supériorité numérique.

«Je suis heureux, j’ai hâte à cette rencontre, a souligné l’Américain de 26 ans. Je n’en serai pas à mon premier match dans la LNH et j’ai connu un bon camp. Je jouerai avec confiance.»

«Nous croyons qu’il peut nous aider, a renchéri Julien. Il a de bons instincts offensifs et il a de l’expérience (22 matchs LNH).»

Avant son rappel, Agostino se retrouvait au sommet des marqueurs du Rocket avec 10 points (4 buts, 6 aides) en 12 rencontres.

Toujours avec le Rocket pour une période maximum de deux semaines en reconditionnement, Nikita Scherbak n’était pas prêt pour un rappel.

«Nous l’avons envoyé à Laval pour qu’il retrouve son jeu et avec deux semaines, ça lui donnait sept matchs, a précisé Julien. Nous sommes réalistes et nous savons qu’il n’a pas encore retrouvé son niveau. Ça ne servait à rien de ramener un joueur s’il n’est pas prêt. Il aurait perdu encore plus confiance.»

Byron : toujours sur la touche

Julien a aussi donné quelques nouvelles des blessés. Blessé au bas du corps, Paul Byron ne reviendra pas au jeu cette semaine. On parle d’une évaluation à la semaine. Dans le cas d’Armia, il s’est blessé au genou droit après un contact avec Brendan Smith des Rangers lors du dernier match. Il obtiendra les résultats de son examen à résonnance magnétique plus tard aujourd’hui.

La formation probable du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Agostino-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Peca-Hudon

Benn-Petry

Alzner-Reilly

Ouellet-Mete

Price