Pas de congé pour les joueurs d’influence

Quand le Canadien menait par la marque de 3 à 1 face aux Rangers, mardi, je ne suis pas certain qu’on ressentait une fatigue mentale. C’est quand le Tricolore a plongé dans l’indiscipline qu’il a perdu le rythme, qu’il a perdu son exécution et qu’il a fourni aux Rangers l’opportunité dont cette équipe avait tant besoin.

Et il y a un facteur qu’on ne peut pas négliger.

Shea Weber, Carey Price et Jonathan Drouin sont les trois joueurs identifiés pour guider cette équipe. Brendan Gallagher a aussi un rôle important et Max Domi a vraiment modifié la donne, mais il faut se tourner vers les trois joueurs d’influence pour atteindre les objectifs fixés.

Or, mardi contre les Rangers, le bilan s’établit ainsi.

Drouin a montré une fiche de -4. Plusieurs revirements. Une soirée à oublier. La veille à Brooklyn, il avait offert l’une de ses meilleures performances de la saison.

Price a commis une erreur sur le but égalisateur, redonnant espoir aux Rangers. Sur le but de la victoire, il n’a rien fait pour déranger le joueur des « Blueshirts ». C’était une situation où habituellement, un gardien concentré va défier le porteur du disque et va tenter de harponner la rondelle. Il n’a absolument rien fait.

Weber est toujours sur la liste des blessés et, au fur et à mesure que la saison progresse, on voit une brigade défensive davantage sollicitée et incapable de réagir avec la même assurance que lors des trois premières semaines de la saison.

Dans le cas de Drouin, y a-t-il un joueur plus énigmatique ? Talentueux, rapide, doué pour contrôler la rondelle, il plonge trop souvent dans la confusion. Il est nettement plus à l’aise à l’aile et son style de jeu a toujours été de profiter de toute la surface glacée. Cependant, il ne parvient pas à coller les bonnes performances.

Price inquiète

Les joueurs d’influence ont cette capacité d’exercer un impact. Drouin a du mal à associer son talent aux engagements que doit respecter un joueur de son statut.

Dans le cas de Carey Price, doit-on ressentir une certaine inquiétude ? A-t-on raison d’être plus soucieux dans son cas que dans celui de Drouin ?

Absolument.

Il est le joueur de concession, celui qui, basé sur les performances des années passées — oublions l’an dernier et l’année précédente —, a été désigné pour faire toute la différence. Or, jusqu’ici, les résultats sont loin d’être concluants. Y a-t-il une grande différence entre le Price de 2017-2018 et celui de cette saison ?

Sur le plan de l’attitude, sans aucun doute. Il s’implique, il connaît bien les enjeux. Cependant, sur le plan des résultats, a-t-il fait toute la différence cette saison ?

Parfois, comme lors de la victoire par jeu blanc de 3 à 0 à Boston. Et contre Washington, la semaine dernière, alors qu’il a effectué deux arrêts spectaculaires en troisième période.

Mais le Carey Price qui a habitué les partisans de l’équipe à des exploits particuliers soir après soir tarde à retrouver cette magie qui épatait non seulement la galerie, mais, parfois, les adversaires du Canadien.

Pas intimidant

Ken Hitchcock avait bien résumé le travail de Price, il y a deux ans.

« Il est intimidant, c’est aussi simple que ça. »

Or, Price n’intimide personne présentement. Il appartient toujours à l’élite du circuit, c’est indéniable, mais est-ce la nouvelle Ligue nationale, avec une attaque plus explosive, avec des jeunes joueurs plus talentueux que jamais, qui remet tout en question ?

Price n’est pas le seul gardien de la LNH à éprouver des ennuis.

Braden Holtby et Matt Murray également. Sergei Bobrovsky est brouillon un match sur deux. Ça n’allait pas du tout pour Jonathan Quick avant qu’il se retrouve à l’infirmerie. Connor Hellebuyck n’a rien cassé jusqu’à maintenant. Mike Smith non plus.

Sauf qu’Andrei Vasilevskiy, Antti Rantta, John Gibson, et Devon Dubnyk, entre autres, se démarquent.

C’est dans ce dernier groupe que Price devrait se retrouver.

À son retour, Weber donnera plus de lustre à la brigade défensive, du moins on le présume, mais entre-temps, c’est Price qui doit prendre les choses en main...